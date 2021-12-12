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越女早上打疫苗下午就接客 皮條客拉到警官全部一鍋端
台北市萬華警分局指出，國內疫情目前處於二級警戒，但仍有色情工作者冒險攬客，9日下午14時許，警分局負責掃黃勤務的行政組組長吳立傑，他在轄區內執行正俗專案的探訪勤務時，在西昌街一帶被一名應姓皮條客（65歲）當成嫖客，應男主動表示要帶組長到房間內與小姐「連結」，還說可以開啟後宮模式「不滿意可以換」，隨後組長在房內見一名年輕越籍女子現身，立即表明身份逮人。
警方調查發現，越籍李姓女子（37歲）當天早上才接種莫德納疫苗，本來應在家休息，但因缺錢花用，迫於無奈鋌而走險，以一次新台幣2800元價碼提供全套性交易服務，不料栽在警方手上，全案訊後將女子依違反社會秩序維護法裁處，並交由移民署專勤隊辦理後續遣返事宜；應男則依妨害風化罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方呼籲，疫情仍嚴峻，請民眾共同防疫不要以身試法，警方掃黃絕不手軟，將持續強力取締，避免非法人與人的連結成為防疫破口。
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