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入獄、強制治療都無效 台鐵色狼猥褻女乘客一犯再犯

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

簡姓男子無法克制性慾，多年來不斷在火車上偷摸、猥褻女子，性犯罪高達16次，且入獄經強制治療後都再犯，近期在台鐵猥褻女童再遭判刑，他不滿台北監獄又對他強制治療，提行政訴訟稱自己「性情平和」；但法院以他自控能力不佳、再犯率高，仍認有治療必要予以駁回，可上訴。

經調查，簡男因猥褻女童被判刑3年6月確定，2018年9月入監至今，期間通過14次治療評估會議，最後都認為簡男不通過，應「接續刑後治療」，簡不服提申訴未過，再向台北監獄提起行政訴訟。

簡男控訴，監所相關評估都和事證不符，還說是串連院檢多方人事、違法捏造壟斷司法，他過去已有醫院鑑定認為無強制治療必要，且依據2018年監方訪談紀錄，認為他「性情平和」、人際及兩性關係良好，對案件感到悔悟警惕，主張撤銷原處分。

台北監獄則說，簡男主張的是1999年鑑定，當時他僅有4件性犯罪，但與目前已經累積12件性犯罪，顯有犯罪嚴重度差距，且他多次出監後再犯猥褻罪，有固定性犯罪模式，簡在治療中避談過去前科，還淡化、合理化犯行，顯見自控能力不佳，再犯可能性偏高，仍有強制治療必要。

法院查，簡男2010年竟曾犯強制猥褻被施以強制治療，直到2016年8月才停止，但他2017年6月20日又在台鐵上偷摸8歲女童下體、大腿，經對方父親發現後扭送警方法辦，被依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判刑3年6月。

法院也發現，簡在監期間參加97次身心治療、8次輔導教育，都認為他情緒管理、衝動控制力不佳，犯罪後避重就輕，無法同理被害人感受。

此外，簡男最早從1994年起就因妨害風化案被判刑4次，2000年、2001年又犯強制猥褻，累計至2008年犯了11次，且都是在火車上撫摸猥褻女性身體，經參酌鑑定評估報告等，不採信簡男說詞，認為他有強制治療必要，予以駁回。

簡男在台北監獄服刑，他不滿被施以強制治療提行政訴訟，但法院以他再犯率高、避重就輕予以駁回。記者曾健祐／攝影
簡男在台北監獄服刑，他不滿被施以強制治療提行政訴訟，但法院以他再犯率高、避重就輕予以駁回。記者曾健祐／攝影

猥褻 監獄 台鐵

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