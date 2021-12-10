少觀所爆性侵霸凌 老大逼小弟性侵同寢凌虐一小時

法務部矯正署臺北少年觀護所爆性侵霸凌事件。藍男在少觀所愛班C08房內利用同房4人對他畏懼、遵從的心態，在去年6月19日晚間趁著管理員不注意時，要求同房室友性侵領有身心障礙手冊的A男，不從還出手暴打，就這樣凌虐A男一小時。事後管理員調閱監視畫面才發現，新北地檢署近日偵結此案，依妨害性自主罪嫌起訴藍男。

據了解，藍男利用其年齡、體型優勢，在少觀所愛班C08房內取得權控地位，使同寢室友曾男、張男、賴男、A男等人對他有畏懼、遵從之心。去年6月10日晚間7時許，他在舍房內向室友表示想看性交動作，要求曾男、張男、賴男以陰莖性侵A男肛門給他觀賞，3人在藍男強力指使下，先由賴男以陰莖插入A男口中強制性交得逞。

接著張男又嘗試以陰莖碰觸A男肛門，未插入並前後擺動身體，藉此虛應藍男要求，但藍男不滿足，走到兩人身旁對著張男、A男猛捶，兩人呆站原地，藍男失去耐心，竟以腳踹A男，又用手掌按壓張男頭部，要求兩人性交，惟張男皆未順利將陰莖插入。

接著曾男在藍男指示下，將陰莖插入A男肛門性侵得逞，隨後他又將陰莖插入A男嘴巴，但藍男仍不滿意，不僅叫賴男提供女性照片給曾男助興，還跑到A男旁以白色衣服抽打A男12下，直到最後曾男射精在A男嘴中，A男跑到藍面前張嘴給他檢查後，他才放過A男。