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性侵13歲少女還拍照勒索 前科犯判7年半

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

有性侵前科的陳姓男子出獄後對13歲少女伸魔爪，甚至拍下犯案過程，再以散布猥褻照為由勒索再次性交。示意圖／ingimage
有性侵前科的陳姓男子出獄後對13歲少女伸魔爪，甚至拍下犯案過程，再以散布猥褻照為由勒索再次性交。示意圖／ingimage

性侵前科的陳姓男子出獄後對13歲少女伸魔爪，拍下犯案過程，再以散布猥褻照為由勒索再次性交；台北地方法院審理，對未滿14歲之女子強制性交罪判陳有期徒刑7年6月，依恐嚇危害安全罪判陳有期徒刑4月。可上訴。

陳在2016年時，即因性侵案件被判刑2年確定，2017年9月21日假釋出監，之後刑滿執行完畢，2018年6月，陳透過吳姓友人介紹13歲被害人，透過Messenger、LINE與她交談。

陳姓男子因得知少女曾自傳裸照給吳，2018年8月1日向少女恫稱，手中握有少女的一些裸照，如不願與他發生性關係，就將裸照散布出去。

少女聽了害怕，第2天下午同意與陳前往台北市萬華區峨嵋停車場，陳在停車場的男廁所內，違反少女意願逼對方幫他口交、強制性交，過程中以手機拍下犯案實況，另拍下少女裸體的樣子。

之後，陳姓男子又透過Messenge對少女表示，手中握有與少女性交的影片，指如果不聽他的話，要將照片、影片放上網路，或將不雅片散布到網路遊戲社團中，讓網友看見等等。

被害少女遭受陳連續恐嚇，行為出現異狀，她的父母擔心，自女兒的朋友圈去查出真相，協助女兒報警處理，台北市警萬華分局偵辦將陳移送法辦，檢方偵查起訴，法院審理，陳認罪，法官依2罪對陳量刑，但未訂應執行刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

裸照 恐嚇 性侵

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