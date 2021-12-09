空軍上兵性騷同袍遭汰除 辯不敢冒犯長官仍敗訴

空軍防空部一名上兵因性騷擾連上11名官兵遭記過汰除，這名上兵不滿提行政訴訟，主張11人中有7人是長官「哪敢冒犯」，但高雄高等行政法院認為軍方處置無誤，判決上兵敗訴。

涉案上兵出庭時辯稱，指控他性騷擾的11名官兵中有7人是長官「哪敢冒犯」。但部隊監察官約談時，他則承認有不當碰觸，與官兵指控內容相符，軍方處分並無違誤。

高雄高等行政法院法官審理時參酌國軍考績作業規定中「記大過1次以上懲罰時，無1次記功或事蹟存記之獎勵者」不得評列乙等以上，因此軍方將上兵考績列為丙上並無違法。且上兵事後向相關單位申請救濟也遭駁回，因此認定軍方調查和處分並無違誤，判決上兵敗訴，全案仍可上訴。

判決指出，空軍防空暨飛彈指揮部一名上兵被連上11名同袍指控於民國107年10月至108年6月，長期以觸摸手部、大腿、臀部及生殖器等性騷擾，甚至曾向同袍耳朵吹氣或十指交扣，軍方召開懲罰評議會決議上兵「言行失當，有辱軍人風範」，核予記大過1次，並將當年度考績列為丙上。

不過，這名上兵因考績不好，事後不但被調職，想報考志願役軍官班還被退案，最後甚至被軍方汰除。他不滿訴願遭駁，提起行政訴訟。