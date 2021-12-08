不甘分手強拉女友上摩鐵 恐怖情人硬打分手砲遭押

30歲詹姓男子和女友鬧分手，他不甘一段感情就此結束，強拉女友入住摩鐵，逼女方與他打「分手砲」，女友被詹男控制行動約10小時，後來她急中生智，稱生理期來沒帶衛生棉拜託詹男去買，趁詹男離開房間後報警求援，警方到場救出女子，並依現行犯逮捕詹男，雄檢複訊後依妨害性自主罪，今向法院聲押獲准。

詹男和女友交往多年，最近兩人出現摩擦鬧得分手，詹男不願感情就此結束，6日上午8時許，開車到女友住處希望挽回感情，見女方下樓準備出門，詹卻下車強拉女友上車「聊一聊」。

沒多久，詹將車開到鳳山區一間摩鐵，女方原以為只是雙方坐下來互敞心事，沒料詹男不僅不顧她生理期，逼她打了兩次「分手砲」，還不准她離開房間，控制女友行動長達10小時。

後來女方急中生智，稱自己生理期來沒帶衛生棉，拜託詹男去超商幫她買，詹不疑有他外出，女方趁詹離開房門，隨即求助摩鐵服務人員報警，轄區警方獲報後趕到現場，順利救出遭困女子，等詹男回房後，一舉將他逮捕。