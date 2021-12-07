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他曾3犯性騷皆獲輕判 第4次在公車上犯案重判9月

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

王男3月間搭公車時，趁車內乘客眾多，站於車內走道上，以下體碰觸女學生小鳳（化名）的臀部，經小鳳報警，警調閱監視錄影循線查獲，王男否認性騷擾，法官不採信，以王男曾有3次性騷擾前科，犯後不知悔改，台中地院依違反性騷擾防制條例罪將他重判9個月。可上訴。

王男（53歲）坦承搭乘公車，站於女學生後方，但否認性騷擾犯行，辯稱「我沒看見她穿制服，我不知道她是未滿18歲之人，當時乘客眾多，難免人擠人會有碰觸，我並沒有意圖要性騷擾，且當時如果有人對其性騷擾，她應當當場大喊有人性騷擾」，法官不採信，認定他狡辯，予以判刑。

法官以王男於2010年因性騷擾案件，被判刑4月確定；又於2012年間因性騷擾案件，被判刑5月確定；再於2015年因性騷擾案件，被判刑6月定讞，足見王男屢次再犯性騷擾案件，經論罪科刑及執行後仍不知悔改，素行非佳，遂判刑9月。

判決書指出，王男今年3月26日晚間，在台中市西區國立自然科學博物館附近，搭上劉男所駕駛、沿台灣大道往東海大學方向行駛的台中客運公車。同時身著學校運動服外套、背後背書包的女學生小鳳也在公車上，並站於車內走道上。

因公車乘客眾多、甚為擁擠，王男見有機可趁，明知小鳳身著學校運動服外套，為高中學生，未滿18歲，乘小鳳不及抗拒，在公車行駛中，自後方以下體碰觸女學生臀部，公車行至中市西屯區台灣大道4段中港新城站時，被害人小鳳下車前向劉姓司機反應遭一名男子以下體頂碰她臀部。

劉姓司機起身往後查看，王男旋自公車後側車門下車離開。經警方獲報，調閱相關監視錄影、悠遊卡使用記錄而循線查獲王男。

王男搭公車時以下體碰觸女學生臀部，一審法官以王男曾有3次性騷擾前科，一犯再犯，不知悔改，依違反性騷擾防制條例罪將他重判9個月。可上訴。圖／本報資料照
王男搭公車時以下體碰觸女學生臀部，一審法官以王男曾有3次性騷擾前科，一犯再犯，不知悔改，依違反性騷擾防制條例罪將他重判9個月。可上訴。圖／本報資料照

性騷擾 公車

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