丈夫退伍仍騙週五離營 女失軍眷身分揪出外遇

張姓職業軍人外遇，但他退伍後仍假裝禮拜五才放假回家矇騙妻子蔡姓女子，實則與小三同居。蔡女就醫發現失去軍眷身分發現騙局提告，高雄地院簡易庭判張男和小三賠10萬。

高雄地方法院簡易庭審理後認為，夫妻互守誠實是為確保共同生活的圓滿安全必要條件，蔡女提出丈夫和第三者前去旅館、親密餵食等照片，確實已逾越一般交往份際。

法官認為，張姓女子明知張男為蔡女丈夫，但卻仍以親密男女朋友方式交往，甚至共同出入旅館及餵食，行為已不法破壞張女婚姻關係，不法侵害配偶權，情節重大，經審酌被告2人的財力收入，判決2人應賠償張女新台幣10萬元，全案可上訴。

判決指出，張姓職業軍人和蔡姓女子民國102年結婚，但因和張女發生婚外情，他因此長期假裝禮拜五才從部隊放假回家假象，實際上則早已於去年6月退伍，並和張女展開同居生活，期間更發生多次性行為。

蔡女去年10月8日因病就醫，赫然發現自己已失去軍眷身分，經詢問丈夫才知道張男長期欺騙，甚至退伍後和第三者同居，據此向2人提起侵害配偶權民事訴訟，求償50萬元。