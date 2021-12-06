司機染指人妻自宅偷情 還推給「三級警戒」

台中市王姓男子是白牌計程車司機，他因工作機會，認識同樣跑車的已婚人妻。王追求人妻後，二人數度在今年間於王的住處發生性關係，後來人妻的丈夫發現後提告，求償100萬。王辯稱，疫情期間無法外出用餐，人妻才在他家中吃飯，無越軌行為，不過法官依行車記錄器、人妻證詞，認定王與人妻有染，判賠30萬。

判決指出，王姓男子是白牌計程車司機，他在今年間，因工作加入叫車群組的機會，認識已婚、育有一女的人妻，王明知人妻已婚身分，仍在今年3、4月間，對人妻展開熱烈追求，後來兩人交往後，數度在王的住處發生性關係，人妻的丈夫事後發現，提告損害賠償，求償100萬，並提出妻子的行車記錄器，雙方的LINE對話紀錄作為證據。

王姓男子則辯稱，他與人妻的工作性質相同，能體會工作上的甘苦，雖常有聊天、彼此關心，但並未踰矩，而且聊天過程中得知，人妻常抱怨婚姻中受到丈夫不堪對待，與丈夫早已貌合神離，婚姻關係出現裂痕，他只是站在朋友立場開導。

他也辯稱，今年5月間，新冠肺炎疫情嚴重，全國是三級警戒，因無法在外面餐廳用餐，人妻偶爾才到他住處用餐、休息，沒有發生關係。