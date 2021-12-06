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司機染指人妻自宅偷情 還推給「三級警戒」
台中市王姓男子是白牌計程車司機，他因工作機會，認識同樣跑車的已婚人妻。王追求人妻後，二人數度在今年間於王的住處發生性關係，後來人妻的丈夫發現後提告，求償100萬。王辯稱，疫情期間無法外出用餐，人妻才在他家中吃飯，無越軌行為，不過法官依行車記錄器、人妻證詞，認定王與人妻有染，判賠30萬。
判決指出，王姓男子是白牌計程車司機，他在今年間，因工作加入叫車群組的機會，認識已婚、育有一女的人妻，王明知人妻已婚身分，仍在今年3、4月間，對人妻展開熱烈追求，後來兩人交往後，數度在王的住處發生性關係，人妻的丈夫事後發現，提告損害賠償，求償100萬，並提出妻子的行車記錄器，雙方的LINE對話紀錄作為證據。
王姓男子則辯稱，他與人妻的工作性質相同，能體會工作上的甘苦，雖常有聊天、彼此關心，但並未踰矩，而且聊天過程中得知，人妻常抱怨婚姻中受到丈夫不堪對待，與丈夫早已貌合神離，婚姻關係出現裂痕，他只是站在朋友立場開導。
他也辯稱，今年5月間，新冠肺炎疫情嚴重，全國是三級警戒，因無法在外面餐廳用餐，人妻偶爾才到他住處用餐、休息，沒有發生關係。
台中地院審酌，全案有人妻丈夫提供的車內錄音光碟、行車軌跡截圖、王與人妻的LINE對話紀錄，以及相關的錄音光碟等證據，另外人妻在法庭上證稱，的確有與王發生關係，因此不採信王辯詞，認定王侵害配偶權，依據雙方的社經地位，認為賠償精神慰撫金30萬為合理，其餘訴請金額駁回，可上訴。
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