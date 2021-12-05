假借辦案涉性侵12歲少女 已離職警員遭重判11年

台南市佳里警分局殷姓警員，涉嫌性侵國小剛畢業的少女。示意圖／ingimage

台南市佳里警分局殷姓警員，去年6月因辦案認識一對單親母女，他與單親媽約好上門談事情，竟趁對方外出買啤酒，涉嫌性侵屋內國小剛畢業的少女。台南地方法院依公務員假藉職務上的機會，故意對未滿14歲之女子犯強制性交罪，重判11年，可上訴。殷去年8月已辭去警職。

台南市警局督察室調查，殷培淳平時工作績效平平，是分局列管風紀有疑慮對象，涉犯性侵罪嚴重影響警譽，案發後記一大過並調職到歸仁分局，並於去年8月辭職離開警界。

判決書指出，去年6月11日一名單親媽媽因被詐欺，帶著女兒到佳里派出所報案，殷利用辦案機會與被害母女認識並互加Line好友；同年月21日下午1點，殷到被害母女住處談論案子相關事宜，直到下午4點才離去，期間單親媽媽離開住處四次，外出買啤酒飲料等，致殷有機會和少女獨處，並藉機性侵少女得逞，單親媽回到住處見房門被鎖住，殷和女兒在裡面，事後才知女兒遭性侵。

少女被性侵後曾出現自殘割腕情形，母親提出檢舉，佳里分局7月22日接獲社工通知，有員警涉嫌性侵案，通報檢察官偵辦，將殷男拘提到案。殷坦承案發當天有去少女家喝酒，但否認性侵，檢察官訊後讓殷交保，事後將他起訴。

法官依相關證人的證詞，及被害人褲子、棉被等沾染物採到與殷男相符的DNA，認定殷男所犯事證明確，應予嚴懲。

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