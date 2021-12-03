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人倫悲劇！ 人夫與妻離婚後 性侵猥褻2名年幼女兒

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

男子阿虎（化名）於12年前與妻子離婚後，由妹妹替代母職撫養他的2名年幼女兒，為滿足性慾，視女兒為禁臠，5年來連續性侵大女兒達60次，猥褻6次；又要染指小女兒，撫摸小女兒下體，經大女兒見狀後斥責制止，並錄影，阿虎才作罷，經被害人報警處理，台中地院依加重強制性交等罪重判13年。得上訴。

判決書指出，阿虎與2名未成年女兒同住在台中市區，於2009年11月間與妻離婚後，妻子搬離住處，阿虎便與妹妹及2女兒同住，由妹妹替代母職照顧他的2名年幼女兒，未料阿雄不知善盡為人父親之教養責任及人倫分際，為滿足一己性慾，長期性侵大女兒，從2015年9月（大女兒就讀小4）起至2020年10月間止，每月性侵大女兒1次，共計性侵60次，以及猥褻6次。

此外，阿虎又於2018年間某日下午，見小女兒趴在客廳地墊上玩平板，遂坐在小女兒旁邊，不顧小女兒扭動身體加以閃躲反抗，以手指隔著小女兒褲子撫摸屁股及下體。適大女兒見狀即大聲斥責「在幹什麼！」，同時以所持平板加以錄影，大女兒以腳勾動椅子阻擋，阿虎始罷手而離開客廳 。經被害人報警處理。

阿虎坦承性侵大女兒，但否認對小女兒強制猥褻，辯稱「我當時只是把小女兒臀部當作枕頭躺著，並沒有摸小女兒，過沒多久就出去買東西」，法官依證人指證，認阿虎狡辯，予以判刑。

合議庭審酌，阿虎身為2名幼女的親生父親，不僅未善盡為人父親教養責任及人倫分際，為滿足一己之性慾，性侵猥褻2名女兒，嚴重妨礙2名幼女的身心發展，甚至影響被害人對兩性關係及家庭觀念的認知，惡性重大，予以判刑，以資懲儆。

人夫與妻離婚後，視2名幼女為禁臠，5年來連續性侵大女兒達60次，猥褻6次；又要染指小女兒，撫摸小女兒下體，台中地院依加重強制性交等罪將他重判13年。圖／本報資料照
人夫與妻離婚後，視2名幼女為禁臠，5年來連續性侵大女兒達60次，猥褻6次；又要染指小女兒，撫摸小女兒下體，台中地院依加重強制性交等罪將他重判13年。圖／本報資料照

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