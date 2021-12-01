快訊

負債22億無法償還！英業達子公司英穩達 聲請宣告破產

越成功越容易被操控？高嘉瑜委員「妳不蠢，妳很勇敢」

她諸事不順被誆鬼纏身 帶去摩鐵「作法」遭脫褲硬上

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園曾姓男子得知女友人近日徬徨、不順遂，竟向她誆稱被鬼纏身、體內有鬼遺留的穢物，並假藉要替她「作法」，實際約到汽車旅館命她遮眼、不能出聲，以此性侵得逞；曾落網後坦承不諱，法院痛斥他為逞獸慾造成女子精神受創、陰影難以抹滅，依強制性交罪判他3年8月，可上訴。

檢警調查，曾男（26歲）聽聞女子諸事不順感到困擾，就佯稱她被鬼纏身，體內有「鬼遺留的穢物」要做法才能化解。對方不疑有他，去年8月10日和曾一起到汽車旅館，曾自稱替她作法，命女子躺在床上遮住雙眼，還命她不能發出聲音，以免有生命危險。

曾利用女子畏懼，趁機脫掉她內衣褲硬上得逞，事後女子認為有異才報警驗傷提告；審理時，曾坦承不諱，與女子、友人證詞相符合，並有LINE對話紀錄可佐證，女子也提出驗傷證明等。

法院指出，刑法第221條第1項所稱「其他違反其意願之方法」，不以強暴、脅迫、恐嚇或催眠為必要，而人在徬徨無助時，其意思決定自主能力薄弱，若以法力、神怪或迷信誘使，使之做成一般人所不為、損害於己的性交決定，自非出於自由意志的男歡女愛，而屬一種違反意願方式。

法院認為，曾男明知自己沒有任何宗教上專業知識、能力，卻以鬼神之說恫嚇女子，誆騙要替她驅邪，使當時因事不順徬徨的女子心生畏懼聽信於他，在性自主權遭相當程度壓制下性侵，以逞其獸慾。

法院審酌，曾男更造成女子事後精神受創，審理時談及此事仍無法釋懷當庭落淚，可見其心中陰影難以抹滅，考量曾犯後坦承、有和解意願，但未積極獲取對方原諒，依強制性交罪判他3年8月。

曾男騙女子遭鬼纏身，自稱要幫作法竟帶去汽車旅館性侵。示意圖／ingimage
曾男騙女子遭鬼纏身，自稱要幫作法竟帶去汽車旅館性侵。示意圖／ingimage

汽車旅館 性侵

相關新聞

拐進廟宇侵犯...夜市攤販性侵智能障礙女子 還傳猥褻照片

新北市某夜市攤販謝姓男子，2018年纏上一名中度智能障礙女子小瑛（化名）不僅打電話、傳裸照，還拐小瑛進廟宇內摸胸、親吻，...

她諸事不順被誆鬼纏身 帶去摩鐵「作法」遭脫褲硬上

桃園曾姓男子得知女友人近日徬徨、不順遂，竟向她誆稱被鬼纏身、體內有鬼遺留的穢物，並假藉要替她「作法」，實際約到汽車旅館命...

應召站黑吃黑 「瓢蟲戰隊」洗劫性侵外籍應召女被訴

31歲沈姓男子為打擊同行，利用今年新冠肺炎疫情爆發之際招兵買馬籌組「瓢蟲戰隊」犯罪集團，在新竹市區有計畫地洗劫性交易外籍...

他擁她的性愛影片 一再要脅性交重判11年6月

沈姓男子以交友軟體結識18歲女學生，得知對方找男友條件是醫師，假冒醫師和女學生交往，拍下與對方性交影片後，一再持影片要脅...

高雄怪男當街露鳥路人受驚 辯「我都有遮住」法官打臉

高雄林姓男子今年6月21日深夜10時許，開車到高雄市大寮區一帶後，突然全裸下車，在大街上公然「露鳥」，後來有路人經過後將...

闖大學圖書館對女學生猥褻襲胸 色男判緩刑

童姓男子在校園內見女學生獨處，強行猥褻對方，還動手撫摸她的胸部，台北地方法院審理認為，童與被害人成立調解，履行義務，依強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。