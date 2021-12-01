她諸事不順被誆鬼纏身 帶去摩鐵「作法」遭脫褲硬上

桃園曾姓男子得知女友人近日徬徨、不順遂，竟向她誆稱被鬼纏身、體內有鬼遺留的穢物，並假藉要替她「作法」，實際約到汽車旅館命她遮眼、不能出聲，以此性侵得逞；曾落網後坦承不諱，法院痛斥他為逞獸慾造成女子精神受創、陰影難以抹滅，依強制性交罪判他3年8月，可上訴。

檢警調查，曾男（26歲）聽聞女子諸事不順感到困擾，就佯稱她被鬼纏身，體內有「鬼遺留的穢物」要做法才能化解。對方不疑有他，去年8月10日和曾一起到汽車旅館，曾自稱替她作法，命女子躺在床上遮住雙眼，還命她不能發出聲音，以免有生命危險。

曾利用女子畏懼，趁機脫掉她內衣褲硬上得逞，事後女子認為有異才報警驗傷提告；審理時，曾坦承不諱，與女子、友人證詞相符合，並有LINE對話紀錄可佐證，女子也提出驗傷證明等。

法院指出，刑法第221條第1項所稱「其他違反其意願之方法」，不以強暴、脅迫、恐嚇或催眠為必要，而人在徬徨無助時，其意思決定自主能力薄弱，若以法力、神怪或迷信誘使，使之做成一般人所不為、損害於己的性交決定，自非出於自由意志的男歡女愛，而屬一種違反意願方式。

法院認為，曾男明知自己沒有任何宗教上專業知識、能力，卻以鬼神之說恫嚇女子，誆騙要替她驅邪，使當時因事不順徬徨的女子心生畏懼聽信於他，在性自主權遭相當程度壓制下性侵，以逞其獸慾。