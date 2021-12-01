應召站黑吃黑 「瓢蟲戰隊」洗劫性侵外籍應召女被訴

31歲沈姓男子為打擊同行，利用今年新冠肺炎疫情爆發之際招兵買馬籌組「瓢蟲戰隊」犯罪集團，在新竹市區有計畫地洗劫性交易外籍女子，由小弟喬裝成嫖客，與外籍女子相約開房，趁對方脫光便對其拳打腳踢、強拍裸照、性侵、劫財。檢警專案小組蒐證多時，月前循線逮捕7人，全案依組織犯罪、強盜、強制性交、妨害風化等罪嫌提起公訴。

檢方指出，今年5月間接獲前資，指有犯罪集團在新竹市區專門針對性交易的外籍女子進行洗刼，經承辦檢察官與警方專案小組追查，發現從事應召站的沈男為打擊同行，擴大自身應召站地盤，招募一票小弟籌組「瓢蟲戰隊」犯罪集團，針對從事性交易的外籍女子採計畫性洗劫。

檢方調查，該集團的犯罪手法為先鎖定在市區從事性交易的外籍女子，選派小弟喬裝成嫖客與對方聯繫，相約開房，隨後由沈男指揮，一起至該地點分派接應、把風等人力，再由其中一名小弟進房赴約，待對方脫光衣物，就對其拳打腳踢、拍裸照，甚至性侵再洗劫財物。

缺德的是，當集團小弟洗劫外籍應召女得手後，竟報警宣稱對方都取財物，或檢舉是防疫破口，之後集團成員再將得手財物帶至他處分贓。

檢警專案小組於今年5月開始對該犯罪集團進行監控，發現對方於6月20日疫情期間再度犯案，便先將其中一名任姓集團小弟逮捕並聲押獲准，經比對資料確認是該集團成員身分後，8月15日將沈男與其餘集團成員拘提，查扣犯罪所得ＢＭＷ轎車1部、現金20餘萬元，11月25日將該車變價，共拍得100萬元予以扣押。共7人分3波分別以違反組織犯罪防制條例、強盜、強制性交、妨害風化等罪嫌起訴。