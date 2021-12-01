應召站黑吃黑 「瓢蟲戰隊」洗劫性侵外籍應召女被訴
31歲沈姓男子為打擊同行，利用今年新冠肺炎疫情爆發之際招兵買馬籌組「瓢蟲戰隊」犯罪集團，在新竹市區有計畫地洗劫性交易外籍女子，由小弟喬裝成嫖客，與外籍女子相約開房，趁對方脫光便對其拳打腳踢、強拍裸照、性侵、劫財。檢警專案小組蒐證多時，月前循線逮捕7人，全案依組織犯罪、強盜、強制性交、妨害風化等罪嫌提起公訴。
檢方指出，今年5月間接獲前資，指有犯罪集團在新竹市區專門針對性交易的外籍女子進行洗刼，經承辦檢察官與警方專案小組追查，發現從事應召站的沈男為打擊同行，擴大自身應召站地盤，招募一票小弟籌組「瓢蟲戰隊」犯罪集團，針對從事性交易的外籍女子採計畫性洗劫。
檢方調查，該集團的犯罪手法為先鎖定在市區從事性交易的外籍女子，選派小弟喬裝成嫖客與對方聯繫，相約開房，隨後由沈男指揮，一起至該地點分派接應、把風等人力，再由其中一名小弟進房赴約，待對方脫光衣物，就對其拳打腳踢、拍裸照，甚至性侵再洗劫財物。
缺德的是，當集團小弟洗劫外籍應召女得手後，竟報警宣稱對方都取財物，或檢舉是防疫破口，之後集團成員再將得手財物帶至他處分贓。
檢警專案小組於今年5月開始對該犯罪集團進行監控，發現對方於6月20日疫情期間再度犯案，便先將其中一名任姓集團小弟逮捕並聲押獲准，經比對資料確認是該集團成員身分後，8月15日將沈男與其餘集團成員拘提，查扣犯罪所得ＢＭＷ轎車1部、現金20餘萬元，11月25日將該車變價，共拍得100萬元予以扣押。共7人分3波分別以違反組織犯罪防制條例、強盜、強制性交、妨害風化等罪嫌起訴。
檢方請院方審酌，該犯罪集團在沈男指示、策畫下，針對背井離鄉從事性交易謀生的弱勢外籍女子施以暴力或妨害性自主等方式，強盜財物，手段殘暴，行徑囂張，嚴重危害社會治安；且長期經營應召站，且在今年5月以後社會大眾嚴防新冠肺炎期間仍未見停業，而製造防疫破口，危及社會大眾健康，建請從重量刑，同時聲請將查扣的犯罪所得均依法宣告沒收。
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