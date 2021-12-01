不爽前科被提及 性侵假釋犯怒極拿石砸爛她的頭

新北市王姓男子去年8月才因性侵、殺人未遂等假釋，腳上還戴著電子腳鐐，只因不滿吳姓女移工談及他前科，就拿石塊砸死對方，打到她頭臉凹陷、粉碎骨折慘死；檢方發現，王殺害吳後還去買金飾送別人，犯後毫無懺悔之意，今依殺人罪嫌起訴他，向法院求處無期徒刑。

檢警調查，王男今年7月23日早上開車載女子到新屋區永安漁港海邊遊玩，2人聊天散心時卻因故起口角，女子還談到王之前有妨害性自主的前科，王竟氣到拿石頭朝她後腦重擊，女子遭毆倒地後，王持續拉扯、壓制，並再拿石頭猛砸她頭、臉4、5下。

女子頭顱、臉部被砸到變形，包括顱骨骨折、顏面骨折粉碎凹陷，最終大量出血慘死，王犯後隨即開車逃離，直到31日有民眾經過附近的防風林，因聞到濃厚異味才驚覺海邊礫灘上躺了1具女屍，經警方調閱監視器逮捕王。

檢方訊時，王坦承當時開車載女子散心，表示因為聊天時起口角才拿石頭殺人；檢方傳訊女子先生確認她身分，另女子的男友也證稱，當時有收到她訊息表示要去找工作，後來就音訊全無，另洗衣廠員工也說當天有看到王男開車來載她。

法醫解剖也指出，女子遭石塊敲擊，包括臉部顱骨、顏面骨折，顱腦損傷，大量出血死亡；檢方認為，王男去年8月才因妨害性自主、強盜及殺人未遂等案件假釋出監，假釋期間卻因細故，就對僅認識沒幾個月的女子痛下毒手。

檢方指出，王男朝女子頭部猛擊，視人命如無物，犯後還無懺悔之心，案發當天還去銀樓買金飾送其他人，偵結依殺人罪嫌起訴，建請法院量處無期徒刑。

另案發時，因女子褲頭遭解開、上衣前後反穿，且胸罩褪至胸部上方等，警方一度懷疑王男涉嫌性侵女子，對此王堅決否認性侵，辯稱拿石塊砸到女子無力反抗後就離開，並沒有強行褪去她衣物。