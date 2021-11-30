按摩師邊刮痧邊手淫 輕熟女內褲成鐵證
高雄29歲的輕熟女A女，今年4月到瑞豐夜市附近一家知名的養生館做全身按摩，結束療程後A女發現內褲有詭異痕跡，靠近一聞有濃濃「異味」，懷疑遭到金姓按摩師猥褻，報警後將當天穿的內褲交給員警採驗，鑑定確認含有精子細胞，且DNA與金男相符，今依趁機猥褻罪將金男起訴。
檢警調查，A女4月27日晚間9時許到金男服務的養生館消費，她脫掉全身衣物，趴在按摩床上由金男刮痧，只是金男用右手按摩右臀穴道的同時，左手又在晃動。
沒多久，趴躺休息的A女感到左臀冒出一股溫熱，金男見A女起疑，急忙拿熱毛巾擦拭A女，結束全身療程後，A女更衣時發現內褲有「異味」，當場報警要求警方採集內褲送檢，員警將A女提供的內褲送往鑑識，發現有精子細胞，且DNA與金男的符合。
A女指控，金男不僅將精液噴在她的內褲上，趁著拉筋、檢查脊椎側彎的機會，隔著衣物用下體碰觸她的下體。
金男喊冤稱，檢查脊椎側彎只需目視，根本不用接觸，更沒有趁機用下體碰觸A女四肢。
但檢方認為，金男和A女素不相識，依照兩人未有特殊交情的情況，不可能在A女底褲留下精子細胞，況且他在結束療程後，趁A女更衣時數度敲門確認，可見他應是心虛、害怕察覺犯行被A女發現，全案偵結，依乘機猥褻罪，將金男起訴。
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