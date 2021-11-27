被按私密處以為是按摩手法 愈想愈不對勁報警處理

台中區某足療館黃姓按摩師，去年為腰部痠痛的女子小蘋（化名）全身指壓按摩時，涉嫌以姆指按壓小蘋的下體，經小蘋提告，她證稱「他直接按我私密處時，當下我嚇到，來不及反應，之後我有直視著他。我不知道多久，我覺得很久。他還是繼續按」，黃否認犯行，法官不採信，依醫療關係受自己照護之人利用機會猥褻將黃男判刑6月，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，黃男以按摩為業，並在中市某足療館擔任按摩師，而小蘋因腰部痠痛，於去年年9月27日下午至足療館接受全身指壓按摩，他趁按摩她女大腿時，將她所穿著由足療

館提供的寬鬆短褲捲至大腿根部接近內褲處，再以拇指按壓被害人下體。過程中她雖感覺不適，然因誤信這是他的按摩手法，因而接受相類醫療關係照護而未加抗拒，使黃男猥褻行為得逞。

小蘋證稱「我在足療館消費很多年了，一直以來都是找女師傅服務，除非女師傅在忙才會找男師傅。當天我是跟他說伊腰部以下較不舒服，然後他就從我腰部往下按，沿著大腿外側、內側一路按。我當天是穿著足療館提供的褲子，他說我腰會痠是因為大腿以下氣血不順」。

「所以他先按壓大腿外側再內側，之後他就將我褲子捲起到內褲處，並用手碰觸我兩側外陰部，且他是用一隻手隔著內褲貼著我的外陰部，再用拇指去按壓，兩手交替。我當時嚇到，但基於信任，所以我沒有直接質疑他。但因為我先前有給其他女生按壓過，並沒有這種狀況，所以我有覺得很奇怪，我回家之後還是覺得很奇怪且感到非常不舒服，跟家人討論之後才決定報案」。