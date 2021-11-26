受刑人用腳「刷卡」對方臀部 性騷擾遭判拘50日

陳姓男子是新竹監獄受刑人，2017年6月底下午在監獄舍房趁另名受刑人躺在地上運動，來不及抗拒之際，竟伸出狼爪「刷卡」，以腳碰觸對方的臀部中間部位（靠近尾椎處），半小時後又趁對方坐在地上寫字，先後以右腳、左腳碰觸對方臀部；新竹地院審理終結，陳被依違反性騷擾防治法判拘役50日。

法官審理時，陳男辯稱當時要叫該名受刑人洗澡，若他要性騷擾對方，就坐在其身旁摸他就好。

但法官指出，對於一般人臀部並非我國一般正常社交禮儀下可碰觸的身體部位，陳男沒理由不知道，依照現場監視器畫面顯示，陳是刻意用腳多次觸碰該名受刑人臀部，該動作有調戲之含意，讓人不舒服的感覺明確，顯然主觀上有趁對方來不及抗拒之際而有性騷擾的意圖。