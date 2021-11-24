調教女王警所前拍裸照 檢不認定猥褻...不起訴

Twitter上匿名「女王」的28歲崔姓女子，和從警的林姓友人跑到三民一分局哈爾濱街派出所前，由林男拍下崔女近乎全裸的照片，大膽行徑讓網友暴動，兩人也被依妨害風化、侮辱公署罪嫌送辦。高雄地檢署偵結，檢方認為崔女跟女星拍攝寫真集一樣，「如果我們不認為寫真書照片有猥褻氣息，那崔女照片也不應該算猥褻物品」，兩人拍照只是想吸引點閱，說侮辱公署缺乏說服力，不起訴崔女、林男。

崔女在Twitter簡介中自稱是「調教女王」，還製作調教項目表，列出「鞭打」、「踢蛋」等多達33種項目，還強調「調教無性愛」，在推特擁有不少追隨者。

崔女住在高雄，林男則在中部任職警察，今年6月26日晚間，林男從中部南下與「女王」會面，入住三民區某間旅館，隔天凌晨2時許，身穿風衣的林女和林男徒步走到哈爾濱街派出所，趁著員警不注意拉開風衣，由林男掌鏡拍下僅用星星遮住三點的照片，全程不到10秒完成就離開。

後來崔女將派出所前的裸拍照上傳到Twitter，標記「高雄警局露出」、「高雄露出」，還在文中說「轉貼加愛心、加留言給你們更多影片」。引起網友暴動留言，警方獲報後卻暴怒，24小時內就請來兩人到案說明，林男被查出是員警。

崔女不斷向警方致歉，也透露與林是網友，當天是飲酒完後一時興起所拍，林男則說沒想到她（指崔女）將照片上傳網路。但警方仍依侮辱公署、妨害風化等罪移送高雄地檢署偵辦。

不過，檢方認為，崔女若有意羞辱派出所，應該站在大門而不是側邊，若僅依女性站在派出所前拍裸照，就認為執行公務的公署遭辱，問題可能出在我們對於「女性的裸體」加入不必要的主觀想像，對追求平等社會的我們來說不是好事，兩人只是借派出所前裸拍，增加社群網站點閱數，說侮辱公署缺乏說服力。

另外，崔女上傳的照片中，用黑色星星遮掩住三處重點部位，檢方舉女星寫真集、寫真日曆為例，認為崔女也是採同樣拍攝方式，吸引民眾購買或點閱。

檢方調查，女星寫真書各大書店都能買得到，我們也不認為這些寫真書是猥褻物品，女星拍攝角度、光線比較專業，會被認為是藝術創作，但呈現結果都是「女生全裸三點不露」、「如果我們不認為女星寫真書內的照片充滿猥褻氣息，那崔女上傳的照片也不應該認為是猥褻物品」。