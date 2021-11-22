惡男自稱警察高官持刀性侵按摩女 檢求處15年重刑

29歲王姓男子，今年9月到台北市南港區一家個人按摩室消費，涉嫌持刀架在越南籍按摩小姐脖子上，逼迫性交得逞，事後還拿走放在桌上的千元紙鈔，按摩小姐求不要搶錢，王男甚至自稱是「警察高官」嗆聲隨時可把她送回越南，落網還稱小姐身材豐腴，否認犯罪。士林地檢署認定，王男涉犯強盜強制性交罪嫌，手段惡劣，依法起訴並求處15年徒刑。

起訴指出，今年9月4日凌晨0時53分，王男打電話預約南港區的個人按摩工作室，20分鐘抵達後到場，假裝先進浴室洗澡，卻拿著小刀走出浴室，架在越南籍小姐的脖子、腰際上，逼迫她脫衣、命令轉身上床，壓制身體後，用生殖器插入下體強制性侵得逞。

王男得逞後又要拿走桌上的4、5張千元，小姐求情不要拿錢，但王男涉嫌自稱是「警察高官」「你沒繳稅，我隨時可以叫人送你回越南」小姐心生畏懼，為了脫身讓王男強盜得手後離去。

小姐在當天1點52分打電話，情緒不穩、哭泣報案，警方循線下當天下午1點10分，在王男住處地下停車場拘提到案，從口袋扣得6800元。

王男辯稱，小姐在他洗澡後說要幫忙按背，背部按摩完轉正面脫下衣服，「小姐身材太豐腴」無法接受，不符合想要的類型，只有口交和打手槍，射精在小姐腿上，沒有插入性侵；扣案的錢是薪資和父親給的零用錢。