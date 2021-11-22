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惡神棍誆祭改5年性侵少女百次 被逮不認罪檢求處重刑

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

65歲洪姓男子自稱命相師，假借替人厄改長期性侵多名女子，案因一名就讀大學的受害A女向學校諮商室求助才被揭露，新北地檢署今依強制性交、強制猥褻起訴，並請法院審酌洪男犯後矢口否認、毫無悔意，以及涉及兒少法等，加重其刑責。

檢警調查，洪男為了方便性侵女子，自行改裝一輛百萬高級商用廂型車，在車上放置床褥與清洗身體的設備。2015年，洪男向一名大學生E女謊稱她子宮不好、會得婦科癌症，若接受治療人緣及運氣都會變好，E女不疑有他，脫光衣服後讓洪男在身體上作畫，還被洪男以手沾墨水侵犯。

隔年，E女介紹洪男給大學同學B女，洪男向B女謊稱她的體內卡陰，還稱「不接受治療會有子宮肌瘤、未來沒有好姻緣、將死於非命」等，B女不疑有他，在洪男車上被性侵至少50次，直至B女大學畢業後才停止。

B女雖然對於洪男的祭改感到不舒服，並向E女表示「我就是不喜歡他伸進去摸的感覺，很痛」等，更常講到一半就哭，但她仍未懷疑洪男，並將洪男介紹給當時僅就讀高中二年級的學妹A女；洪男故技重施，向A女稱「不接受宗教儀式，會變得很慘，有子宮頸癌、乳癌，19歲就會死掉」，更利用A女母親為越南籍，向她稱「媽媽會回越南」。

A女為此惶恐，自2016年底起接受洪男「祭改」，在洪男車上遭性侵將近500次，且洪男性侵A女後，都會利用車上清洗身體的設備沖洗A女下體。A女就讀大學一年級時，洪男變本加厲，從一周性侵至少兩次增加為一周至少4次，還拍下A女將她當成廣告傳單的模特，直至2020年3月6日，洪男在車上性侵A女時突然中風才停止。

今年5月，A女因身心受創向學校諮商事求助，整起案件才曝光，檢警介入調後發現還有一名C女，在年僅17歲時便因出車禍，被洪男以「身後跟很多魔神仔，定期做法可以預防乳癌」等為由誆騙，在住所脫光後被洪男以毛筆猥褻、以手指沾墨水侵犯得逞。

檢方認為，洪男趁著被害者因感情、身體、家庭狀況等問題情緒低落時，為逞性慾以詐術使被害人信以為真，達成強制猥褻、性交，長期侵害被害人性自主權，且犯後還矢口否認犯行，毫無悔意、惡行重大，依強制性交、強制猥褻等罪嫌起訴，請法院從重量刑，並依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

神棍洪姓男子開百萬行動算命車，藉口算命改運涉嫌性侵多名女子。記者王長鼎／攝影
神棍洪姓男子開百萬行動算命車，藉口算命改運涉嫌性侵多名女子。記者王長鼎／攝影

性侵 猥褻 子宮頸癌

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