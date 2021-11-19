祖父性侵猥褻小孫女還拍下過程 4罪判13年徒刑

一名當人祖父的男子，竟然因好奇在未滿12歲的孫女拜訪過夜時，趁機性侵、猥褻，甚至拍下侵害過程，直到自己拍的犯罪影片曝光，還辯稱中風無法勃起，才會好奇欺負孫女。士林地方法院認定，祖父犯對未滿14歲女子強制性交等4罪，判處應執行13年徒刑。

判決指出，祖父在去年8月，孫女到他的住處拜訪居住，先利用孫女睡眠時不知抗拒之時機，以手撫摸胸部、外陰部、手指插入陰道方式性侵，並用手機拍下猥褻、性侵過程，隔天又違反孫女意願，強行摸胸猥褻。第三天凌晨，再度伸出狼手摸胸、指侵，強制性交得逞，惡劣行徑在同一天上午，再度強制性交，甚至強拉孫女的手摸他的陰莖，還拍下孫女摸的過程。

合議庭審酌，祖父開庭時自稱「中風而無法勃起，一時好奇犯案」認定他未能善盡妥慎照護、教導之責，竟利用孫女拜訪其住處機會，罔顧孫女身心人格之健全發展及心靈感受，把孫女當發洩性慾、滿足好奇心之對象，甚至拍攝過程，法官痛批祖父行為「違悖人倫綱常，為社會道德、法理所不容」

合議庭認定，祖父行為在不同時間，所犯4罪犯意不同應分論併罰，以違反本人意願之方法使兒童被拍攝猥褻及性交行為之電子訊號罪，處7年4月徒刑；對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處3年6月徒刑；對未滿14歲女子犯強制性交罪，處7年4月徒刑；違反本人意願之方法使兒童被拍攝猥褻行為之電子訊號罪，處7年4月徒刑；合議庭考量祖父年紀，定應執行13年徒刑。