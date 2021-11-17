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18歲色男不爽女友要分手 拉進加油站廁所摸胸還硬上
桃園18歲朱姓男子不滿16歲女友想分手，先是恐嚇「要讓她被退學」，又強拉進加油站廁所求歡，對方不願意抗拒，竟慘遭朱扯衣強吻、指侵得逞，造成少女身心受創，堅持不願意和解；法院認為，朱男作案動機是單純逞其色慾、惡性非輕，依強制性交罪判他3年，可上訴。
檢警調查，朱男不滿少女提分手，去年6月23日在加油站內恫嚇對方「要讓妳被退學」，並逼迫發生性行為，經少女婉拒朱仍不罷休，強拉她進廁所掀上衣摸胸、下體並指侵得逞。
審理時，朱男坦承不諱，與少女供述內容相符，也有她就醫驗傷佐證；朱的律師主張，案發時朱男年僅18歲，是基於和前女友之間感情，才會一時衝動犯案，作案後也坦承有和解意願，因對方不願意出席才破局，請審酌朱尙非惡劣，依刑法59條情堪憫恕減刑。
法院查，少女被害時剛滿16歲，朱男嚴重妨害未成年人身心、性自主權，且他單純在逞其色慾，惡性非輕，又造成少女心裡創傷，至今沒有獲得她和解或原諒，難認有情堪憫恕之處，不依59條替他減刑。
法院審酌，朱男為滿足個人性慾，無視少女意願，仍以強暴、不顧未成年人反抗對她強制性交，侵害對方性自主及人格尊嚴，考量犯後坦承、有意願賠償等，依強制性交罪判處他最低有期徒刑3年。
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