男子穿被害人女裝劫財色還辯「她性侵我」 重判16年10月
台中市民洪姓男子去年底侵入出租套房行竊，持剪刀抵住被害女子小蘋（化名）頸部，恐嚇「我已經殺掉2個人，連命都不要」，捆綁她的手腳，取走被害人金手鍊及現金後，洪竟穿上她的絲襪、內襪、洋裝，詢問小蘋「我這樣漂亮嗎？」，性侵被害人得逞，經警查獲，一、二審依強盜強制性交等罪將洪男判刑16年10月，並沒收犯罪所得。可上訴。
洪男（54歲）否認強盜強制性交犯行，辯稱「我沒有強盜她任何財物，我只有取走3塊肥皂，但那是我用2百元跟她買的；是她自己說要幫我打手槍，我才配合她，我沒有性侵她，我倒覺得是她性侵我；她所述均不實在」。法官不採信，判重刑。
合議庭審酌，洪男前科累累，猶目無法紀，不思以正當方式謀生賺取財物，恣意侵入他人住宅行竊，且於侵入被害女租屋套房竊盜時，見到被害女，萌生強盜及強制性交犯意，予以強取財物並強制性交，時間長達約2個多小時，造成被害人身心難以回復的傷害，予以判重刑。
檢審查出，洪男去年12月4日上午，前往中市太平區彭男住處，持矮板凳破壞陽台鋁門喇叭鎖後，竊取彭男所有的黃金項鍊3條、黃金手鍊2條、銀耳環3副、K金項鍊4條，以及現金4000元。
去年12月8日上午，洪戴手套、持剪刀攀牆進入出租套房欲行竊，女子小 蘋自床上起身見蹲在窗框上的洪男嚇得大聲尖叫，洪轉為強盜犯意，持剪刀抵住小蘋頸部，恐嚇稱「我已經殺掉2個人，命都不要了」，持襪子塞住她的嘴巴，再捆綁手腳，取走被害人的金項鍊及現金1千多元。
洪一時性起，穿上洪女的絲襪、內褲、洋裝等物，換裝後跨坐在小蘋身上，詢問「我這樣漂亮嗎？」，之後強脫被害人衣褲性侵得逞。
同日上午，小蘋的同事因被害人未前往上班，且手機不通，遂到小蘋的住處查看，在門外敲門，洪男聽聞後，立刻從窗戶逃逸，小蘋自行鬆脫後開門見到友人，崩潰大哭。經被害人報警逮獲洪嫌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言