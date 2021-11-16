遭爆硬上女粉絲詹江村告周刊 檢不起訴：媒體的第四權

周刊王去年刊登「桃園市議員詹江村遭爆硬上女粉絲」，還披露詹臀部有胎記細節，詹控告陳姓記者、劉姓撰述加重誹謗；檢方查，陳向女粉絲親自求證，有受訪對話錄音等，且詹身為民代，被指訴逾越正當男女關係應「可受公評」，媒體發揮第四權監督是言論自由，予以陳、劉不起訴。

詹控訴，周刊王去年10月21日在「一周一爆」單元報導未經查證文章，封面以「時速百里衝摩鐵 桃市議員詹江村遭爆硬上女粉絲」，還附上虛擬繪製圖片侮辱貶損他，以此散布文字、圖畫，指摘他對女粉絲強制性交，控訴陳姓記者、劉姓資深撰述加重誹謗罪嫌。

檢方訊時，陳姓記者堅決否認誹謗，辯稱當時有採訪這名女粉絲，有拿到汽旅發票、會員卡及女子就醫紀錄，她也明確指出詹江村具體特徵，並提供對話紀錄，並不覺得是空穴來風。

陳男還說，他也跟詹查證詢問有無性侵，經詹否認但表示有吃飯。且依慣例遭侵害女子受訪情緒激動、哭泣，該女粉絲確實有此狀況，他認為沒有誣賴詹江村；劉姓撰述則說，該報導非他所寫。

檢方查，女粉絲在受訪提及「他...就把我衣服都脫了」、「事情就發生了」、「連他什麼時候戴保險套都不知道」、「眼睜睜看到他右邊屁股有淺褐色胎記」等語，均有相關採訪錄音。

此外，女粉絲具體說明當天和詹見面、互動，並就在汽旅發生情況描述細節，且依對話紀錄當天確實是詹主動聯繫她，之後女子傳訊向詹表達遭他侵害身心受創，詹也沒反駁或回覆。檢方認為，陳男向女粉絲親自求證，並瀏覽對話紀錄、汽旅發票，應有相當理由可確信她所述為真實。

檢方指出，詹江村是民意代表對社會有影響力，較一般人更具有媒體近用權，其與女粉絲互動如遭指訴逾越正常交往範疇，難謂和公益無關，本應預期或承受外界更多關注或意見評論，應屬「可受公評」之事。