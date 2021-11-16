北市養生館涉性交易 警查獲申請到台就學越南女

台北市警察局內湖分局執行正俗掃黃勤務，查獲轄內1間養生館有越南女子涉嫌進行半套性交易，其中1女原申請到台讀書卻從事與原許可居留原因不符活動，全案依法送辦、裁處。

內湖警分局今天發布新聞稿表示，日前獲報指轄內有養生館疑暗營色情進行半套性交易，隨即組成專案小組進行埋伏、蒐證。

專案小組長期偵蒐後見時機成熟，近日持士林地院搜索票至養生館搜索，發現1間包廂內有按摩女與男客進行半套性交易，當場查獲負責人、櫃檯經理2人及越南籍按摩女5人。

專案小組同時查扣不法所得新台幣10萬餘元、帳冊多本、警報器及監視器等相關證物。

警方追查發現，其中1名越南籍按摩女原是申請到台讀書，卻涉嫌從事與原本許可居留原因不符活動，已依入出國及移民法函請內政部移民署辦理。

全案詢後將業者依刑法妨害風化罪嫌送辦，另按摩女與男客各依社會秩序維護法裁處。