中士幽會人妻被抓包 百萬和解反悔被告 判賠10萬

高雄一名已婚男子將孫姓妻子的舊iPhone手機拿來當成遊戲機，卻在手機備忘錄發現「情書」草稿，還有與軍中陳姓學長在摩鐵裡的合照；人夫找上陳男揚言將此事向他長官陳報，擔任中士的陳男憂心曝光後恐遭軍中汰除，同意和解賠償110萬元，後來認為人夫開價過高作罷，人夫改提告求償200萬元，因和解書雙方未完成簽名，橋頭地方法院判陳男僅須賠償人夫10萬元。

孫姓女子與先生2018年9月結婚，陳男則是孫姓女子在軍中的學長。判決指出，去年10月底，孫姓女子的先生為了玩一款剛上市的手遊，將她久未使用的iPhone手機拿來當成遊戲機，卻在手機備忘錄中，發現她要傳給陳男的情書草稿。

懷疑妻子出軌的人夫，接著又在手機相簿發現陳男與孫女開房後，於鏡子前的一張自拍照，當場質問妻子，同時傳訊息給陳男質問，陳男起初否認，後來人夫將兩人在摩鐵的照片傳給他後，當場心虛承認，並向人夫致歉「對不起。我知道不能說什麼」。

人夫質疑「多久了？」陳男坦承「一個禮拜而已，老實說真的」，人夫反駁「一個禮拜就能開房也是夠快的」、「要不要照片也傳給你女友，看她會不會也算了？」陳男再次致歉「我深感抱歉，我能做的我一定會盡力去做」。

人夫詢問陳男「什麼階級？多久退伍」，陳男直說「中士」，人夫反嗆「嘖嘖嘖爽快一時，最少70萬沒了」、「部隊沒跟你說男女關係嗎？還是你不知道她留職停薪的原因」、「知道她結婚了吧？」陳男才坦承「有，但不知道她留職停薪」、「我知道錯在我，但保證只是單純見面聊天」、「她睡床上，我睡沙發，我們沒有過多接觸」。

事後人夫向陳男尋求和解，開價150萬元由陳男殺價，陳男盼100萬和解，人夫認為「120。100是我的老婆本」、「給你個機會。1個月給我1.5萬持續繳沒漏給我給你110要嗎」，經過幾次討價還價，雙方透過私訊談妥110萬元和解，月付8000元，如違約賠償金恢復為200萬元。

原定人夫與陳男約好請律師協助簽立和解書，但後來陳男認為和解金過高，因此未直接簽立和解，人夫見陳男不願和解，改向法院依先前私訊所說的和解內容，提告求償200萬元。

橋頭地院審理時，陳男喊冤，還原當天摩鐵經過，稱是孫姓女子主動到旅館找他，而且到旅館坐上化妝台拍完照就離開，他也感到莫名其妙，兩人根本沒親暱舉動，她老公卻拿著一張照片漫天開價。