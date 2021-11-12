前辦公室主任涉性侵 林奕華被判連帶賠償200萬

立委林奕華前辦公室主任林廷霖涉嫌性侵一名女子，最高法院依強制性交罪判林男3年10月。被害人提起民事求償。台北地院今天判決林奕華與林男連帶賠償200萬餘元。可上訴。

判決指出，林男於民國108年4月28日晚間邀請受害女子到服務處聊天，受害女子當晚10時45分到場，與林男及另外4人聚會；翌日凌晨零時許，其他4人離開後，林男要求受害女子留下，隨後將受害女子拉往服務處放置雜物房間內，性侵得逞。

刑事部分，台北地方法院依強制性交罪判處林男有期徒刑3年10月。二、三審陸續駁回上訴。全案定讞。林男已入監服刑。

被害女子另提出民事訴訟，向林男及林奕華求償工作損失、醫藥費、精神慰撫金合計600萬元。

林奕華主張，林男案發時已請辭主任職務，她並非林男僱用人。不過北院審理後，認為林男請辭獲准後，仍穿著「林奕華」字樣背心陪同林奕華公祭等，認定林奕華為林男實質僱用人，判決2人應連帶賠償被害人200萬8690元。全案可上訴。