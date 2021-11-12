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強拉少女進公園內公廁 欲性侵無法勃起仍判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民張男5月在火車站搭訕女子小如（化名），佯裝為女子看手相，佯稱他是歡喜佛，與小如做愛可以改變她的厄運，強拉小如進公廁，旋將廁所門反鎖，欲性侵被害人卻2度無法勃起，遂改以指侵被害人得逞，台中地院依強制性交罪將張男判刑4年。可上訴。

合議庭審酌，張男為滿足己身性慾，利用看手相、神鬼之說等理由誘騙小如，違反小如的意願對她性侵害，無視被害人表達「我不要」，法官認張男惡性重大，但考量張男犯後坦承犯行，尚見悔意，判刑4年。

判決書指出，張男於5月12日晚上，在中市某區火車站，向19歲女子小如搭訕，佯稱欲為她看手相，相約翌日見面，次日晚間在火車站某處，向小如佯稱火車站燈光昏暗，欲前往亮一點地方看手相，藉詞帶小如步行至附近的公園。

張男再向小如匡稱公園內設有媽祖神像比較靈驗、廁所內燈光比較明亮、小如運勢不佳、遭前世男友鬼魂糾纏，他是歡喜佛與她嘿咻可以改變厄運，試圖說服小如與他性交，被害女察覺他說詞有異，拒絕與他進入公園公廁，但張男不顧她言語表達「我不要」，強行將她拉進公園公廁。

張男旋將廁所門反鎖，自行脫去衣物，並將小如的牛仔短褲及內褲褪去，欲性侵被害人，但因無法勃起，遂叫小如穿回衣物，並將她帶至公園草地，命她躺下，2度性侵仍無法勃起，遂指侵被害人得逞。案發後數日，張男猶持續以電話騷擾被害人，經小如的家人發現後報警處理。

張男在火車站搭訕女子小如，強拉小如進公園內的公廁，旋將廁所門反鎖，欲性侵被害人卻2度無法勃起，遂改以指侵被害人得逞，台中地院依強制性交罪將張男判刑4年。可上訴。圖／本報資料照
張男在火車站搭訕女子小如，強拉小如進公園內的公廁，旋將廁所門反鎖，欲性侵被害人卻2度無法勃起，遂改以指侵被害人得逞，台中地院依強制性交罪將張男判刑4年。可上訴。圖／本報資料照

火車站 性侵

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