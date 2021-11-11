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玩真心話大冒險控制不住衝動 色男接連硬上2名女大生

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園許姓男子無法克制衝動，竟接連朝2名女大生下手，趁著一起喝酒回宿舍玩真心話大冒險，先到廁所硬上A女，又闖入B女房間繼續對她性交，犯後他傳訊懺悔，但開庭時又全盤否認；法院認為，被害2人指證歷歷，還有對話紀錄，認為許毫無悔意，依強制性交等3罪判他5年。

檢警調查，許男2019年6月19日和2名女大生到餐酒館，結束又一起回宿舍喝酒，先是朝B女強吻，又尾隨A女進廁所強脫她內褲硬上，之後見B女回房間，竟又闖入壓她上床摸胸、解開褲頭，結果A女打電話來才中斷。

審理時，許矢口否認犯行，辯稱沒有強吻、硬上，還說不記得在廁所裡面做了什麼，另外有徵詢B女意願經她同意才親吻嘴巴，並未強迫她。

B女證稱，當時玩真心話大冒險輸了，許就說要和她們2人有身體接觸，如換衣服或互背對方，還一直問「如果親我們會怎樣」，還尾隨A女進廁所，她覺得很可怕就回房間，但因沒上鎖許又闖進來，將她壓在床上摸胸、解開褲頭，結果A女打電話來才中斷。

A女在警詢時說，在宿舍廁所時許男開門進來，壓著她掀開衣服揉胸、拉她手去摸生殖器，自己酒醉無力慘遭許硬上得逞。

另根據雙方事後對話，許曾傳訊問A女「回家了嗎」，A女友人用她手機回「你是在強姦人」、「2個女生你也下手？」「我可以幹了你說聲抱歉嗎？」而面對連番質問，許僅要求見面詳談，並說「我真的很懊悔」、「我知道我做了很嚴重的事」。

法院認為，若許男沒對2女侵害，怎會還說考慮到警局投案、願盡力賠償悔過，另外許經醫師診斷記載「與女性獨處時，難以控制對女性之性衝動」等，相關情節也和該案相符合，不採信其辯詞。

法院審酌，許男為逞一己私慾，前後對2名女大生侵害，造成對方心裡受創甚巨，犯後完全否認、毫無悔意，依性擾擾罪、強制性交罪及侵入住宅強制性交未遂罪，各判他3月、3年6月及2年4月，應執行有期徒刑5年。

許男接連侵犯2名女大生，法院依強制性交等罪判他5年。示意圖／ingimage
許男接連侵犯2名女大生，法院依強制性交等罪判他5年。示意圖／ingimage

宿舍

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