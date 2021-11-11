孝女為生病母親祈福 慘遭乩童猥褻性侵

有性侵前科的黃男4年前出獄後，在宮廟當乩童，被女子小蘋（化名）到廟內為生病的母親祈福，黃自稱神明上身，收費4萬元後叫小蘋全裸到神桌下方躺3小時，而且要連續躺36天，趁機猥褻性侵小蘋得逞，經被害人提告，黃否認犯行，台中地院法官不採信，依強制性交及強制猥褻罪將他判刑4年6月。可上訴。

判決書指出，黃男（64歲）於2020年間起在台中市區宮廟擔任乩童，替信徒問事、改運，並收受報酬。適女子資為上開宮廟之收入。適女子小蘋因母親生病，去年11月9日，透過友人介紹一同前往宮廟為求替母親治病、改運，黃即向小蘋自稱有神明附身，可透過辦理法會、祭改，及小蘋晚上至宮廟內神桌下睡36天等方式，讓小蘋的母親身體變好，經小蘋給付4萬元黃男，作為辦理法會、祭改部分費用。

去年11月10日凌晨，小蘋前往宮廟，黃向小蘋宣稱須以血在她身上畫符，幫她醫病，她的母親身體也會好，叫小蘋脫去外衣、外褲，她僅穿著貼身式內搭上衣及安全褲，由黃男以毛筆沾血在她全身畫符後，叫她進入神桌下方小隔間內，全身赤裸，在身上蓋著2塊麻布，躺3小時，以此進行祭改法事。

經小蘋返家探視母親，因認母親之氣色有所改善，而對黃男神力益加信任。去年11月11日上午，小蘋再次前往宮廟，脫去衣物、全身赤裸，身上蓋著2塊麻布躺著，黃竟開門入內，坐在她的腳邊，將手伸入麻布內，撫摸她大腿內側、小腿，經小蘋質問「為何摸到我」，黃恫稱「不要多想，是要看祭改效果如何，如告知他人，會害到該人」，使小蘋心生畏懼而屈從。

被害人小蘋因前次事件不願再每日前往宮廟，黃男向她表示「神明說不可以半途而廢，不然媽媽會沒救，並保證不會做讓妳不舒服的事，不要想那麼多」，她聽聞後，因相信黃男有法力，為求替母親治病、改運，而於11月13日晚間，再前往宮廟繼續法事，被害人慘遭黃男指侵性侵害，經被害人報警處理。