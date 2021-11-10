私中組長佯心理師收費 粉團貼「她被性侵原因」遭訴

台中市謝姓男子是某私立高中的註冊組長，他為賺外快，假冒自己具諮商心理師資格，在南屯區開設工作室，向民眾收費，還成立臉書粉絲頁「註冊組長Adair」，但去年間謝張貼一篇「她被性侵的原因」後，提到「她穿得比較少」，引發網友批評，經肉搜後發現謝無心理師資格，因而向市府檢舉，台中地檢署今偵結，依違反心理師法起訴。

起訴指出，謝姓男子（39歲）是台中市某私立高中註冊組長，他沒有臨床心理師或諮商心理師的資格，但他為轉賺取外快，涉嫌在去年間，在臉書成立「註冊組長Adair」粉絲專業，在網頁上自稱是心理學專家，還刊登可為民眾做心理諮商、治療的訊息，有民眾看到後洽詢，他就會約民眾到南屯區的工作室晤談，並每次向晤談民眾，收取2500元至3000元不等費用。

不過謝姓男子在去年底時，因為在臉書粉絲團張貼一篇以「她被性侵的原因」的文章資料，內文中提到加害人選擇性侵這名女子，而非另名女子的理由是「她穿得比較少」，還說男性會犯罪，是因為動物性，相關的言論，引發網友批評，甚至有網友肉搜起底，發現謝根本不具專業資格，進而向台中市衛生局檢舉。