台南「優良教師」狼師遭判刑確定 校長及老師共20人也受懲處

圖／ingimage 曾獲資深優良教師獎的台南市張姓男老師，以擦乳液為由多次對學生涉及強制猥褻行為，遭判刑4年10月確定。台南市教育局表示，張已遭解聘，並終身不得擔任教育人員。

張在2017年至2018年間擔任某國小班級導師，多次要求女學生寒暑假、例假日到學校練習字音字形、國語演說比賽，再趁與女學生獨處時，以幫忙擦乳液為由，涉及強制猥褻，得逞10次。

南市教育局今天表示，2019年3月獲悉後，即責成學校啟動調查，並在查證確實後，同年5月依法解聘，並通報為全國不適任教育人員，終身不得擔任教育人員，同時撤銷優良教師頭銜。

涉案期間所有失職教育人員依法受懲處有校長、主任及組長共20人，其中校長1人改任教師並記1大過，另記1大過5人、記過5次1人、記過2次1人、記過1次2人、申誡2次5人、申誡1次2人，另有3人因已退休，逾懲處時效，改核考績並追回考績獎金。

教育局強調，事件發生後重新檢討並建立預防、處置、輔導追蹤的完整體制，以守護學生安全為首要，不容有任何師對生的侵害事件發生。