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女欠債百萬遭威脅「1個月給我3次」 他還闖進家想硬上

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園陳姓男子自稱女鄰居欠他100萬元，曾傳訊騷擾對方說「1個月讓我打3次炮就放了你」，還大老遠飛到對方金門住處，闖進屋強扯她衣褲企圖硬上，落網後還瞎扯女子自願獻身抵債，但被害人指證歷歷，法院也認為陳前後說詞矛盾，依強制性交未遂等罪判他1年4月，可上訴。

檢警調查，陳男2017年5月12日跑到女子金門住家，闖進屋把她推向沙發強扯內衣褲，對方嚇到尖叫抵抗，並表示家人快要回來，為脫身佯稱「不要在家裡」、「晚上再碰面」等語，陳才罷休未得逞，時隔沒幾天陳又打電話恐嚇「我要殺了妳」，女子身心受創報警提告。

審理時，陳否認強制性交未遂，辯稱女子欠他100萬元，當天去找她要債，對方一開門就問「你有沒有想我」，2人就在門口親吻、擁抱，女子還說「我沒有錢還你，你想不想要，我可以給你」，自己則回「如果1次就抵銷100萬元，我寧可要回100萬元」，女子聽到就發狂企圖自殘。

女子則說，陳男一進來就扯她衣服、賞巴掌，還說「你喊了也沒用」，經她安撫情緒表示家人在附近，晚上再去找他陳男才停止，並提出驗傷報告，包括胸口、雙口都有抓傷痕跡，親友也說案發後女子情緒相當低落。

法院也發現，陳男事前還曾傳LINE給女子說「1個月讓我打3次炮，行不行，快回我，我就放了妳」，可見他早已想和女子性交；另外，陳男在警詢時全否認和女子有肢體接觸，在偵、審階段又坦承有和對方親吻、擁抱還脫她衣褲猥褻，前後說詞矛盾。

法院審酌，陳男經醫院鑑定，當下行為時，依其辨識而行為之能力確已顯著降低，依刑法19條減輕其刑；審酌陳侵入住宅，以強暴手段對女子性交未遂，造成她身心受創甚巨等，依侵入住宅、強制性交未遂及恐嚇等，各判他拘役20日、1年2月，2月。

陳男闖進家企圖硬上女子，法院依侵入住宅、強制性交未遂及恐嚇等，各判他拘役20日、1年2月，2月。示意圖／ingimage
陳男闖進家企圖硬上女子，法院依侵入住宅、強制性交未遂及恐嚇等，各判他拘役20日、1年2月，2月。示意圖／ingimage

恐嚇 金門 桃園

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