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老闆假好心護送人妻員工回家 小黃上摸胸指侵得逞

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

公司老闆林姓男子，涉嫌在去年員工聚餐後，攙扶酒醉的人妻員工上計程車，趁人妻醉倒在他大腿上，竟摸胸、指侵得逞。士林地方法院認定，林男犯乘機性交罪，處有期徒刑3年6月。

判決指出，去年9月間林男的公司選在韓式料理店辦聚餐，人妻在餐敘中酒醉意識不清，林男提議護送她回家，攙扶上計程車後，人妻醉倒在林男大腿，林男這時伸出狼爪進入內衣摸胸，又把手伸到內褲內，以手指抽動數下性侵得逞，後續林男又親吻、抓人妻的手摸碰觸生殖器等。

林男只坦承摸胸，對於其他親吻、抓人妻的手摸生殖器，及指侵陰道則不認罪。人妻在2天後傳訊息給林男指控性侵，林男未否認指控內容，反而請求諒解。

法院認為，人妻在公司任職4年，與林男相處融洽，彼此無無仇鬩糾紛，無誣陷動機，加上人妻清醒後立即向丈夫表示遭到侵害，聯繫身旁親友報案求助，提到此事屢屢哭泣、恐慌、激動，經醫師診斷罹患有急性壓力症候群。

法院審酌，全案有道路監視器及ＤＮＡ檢驗佐證，林男身為人妻的雇主，竟利用她酒醉不能抗拒，猥褻、性交，造成身心傷害，考量檢部分認罪，迄今未獲取諒解，難認態度良好，依法量處3年6月徒刑。可上訴。

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

計程車 性侵 監視器

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