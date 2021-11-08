聽新聞
test
0:00 / 0:00
男網約14歲少女上賓館 完事後還餵避孕藥
李姓男子上網結識14歲少女，相約到賓館發生關係，少女母親提告；檢察官調閱監視器畫面，發現少女進出旅館神色正常，認定雙方合意性交，台北地方檢察署依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪嫌起訴李。
李男透過交友軟體「探探」認識14歲的國中少女，今年4月25日下午邀她出遊，2人同赴台北市某賓館並發生性關係；李為避免少女懷孕，完事後帶她到藥局買事後避孕藥餵服。
少女後來向學校同學表示曾與男網友到賓館發生關係，少女母親得知，對李姓男子提告性侵害。
檢察官偵辦，調閱賓館及附近監視器勘驗，發現李與少女進出旅館情況正常，少女則證稱離開賓館時未向人求救，其身上也無外傷，檢方偵結認為，李的行為不涉強制性交罪，但他與未滿16歲女子性交仍屬犯罪，依法起訴李。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言