男網約14歲少女上賓館 完事後還餵避孕藥

李姓男子上網結識14歲少女，相約到賓館發生關係，少女母親提告；檢察官調閱監視器畫面，發現少女進出旅館神色正常，認定雙方合意性交，台北地方檢察署依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪嫌起訴李。

李男透過交友軟體「探探」認識14歲的國中少女，今年4月25日下午邀她出遊，2人同赴台北市某賓館並發生性關係；李為避免少女懷孕，完事後帶她到藥局買事後避孕藥餵服。

少女後來向學校同學表示曾與男網友到賓館發生關係，少女母親得知，對李姓男子提告性侵害。