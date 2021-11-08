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男網約14歲少女上賓館 完事後還餵避孕藥

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

李姓男子上網結識14歲少女，相約到賓館發生關係，少女母親提告；檢察官調閱監視器畫面，發現少女進出旅館神色正常，認定雙方合意性交，台北地方檢察署依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪嫌起訴李。

李男透過交友軟體「探探」認識14歲的國中少女，今年4月25日下午邀她出遊，2人同赴台北市某賓館並發生性關係；李為避免少女懷孕，完事後帶她到藥局買事後避孕藥餵服。

少女後來向學校同學表示曾與男網友到賓館發生關係，少女母親得知，對李姓男子提告性侵害。

檢察官偵辦，調閱賓館及附近監視器勘驗，發現李與少女進出旅館情況正常，少女則證稱離開賓館時未向人求救，其身上也無外傷，檢方偵結認為，李的行為不涉強制性交罪，但他與未滿16歲女子性交仍屬犯罪，依法起訴李。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

監視器 檢察官 避孕

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