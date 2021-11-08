泰國女仲介同鄉台灣賣淫 串通旅館通風報信撈百萬

泰國籍巫姓女子在台灣原從事通譯工作，但她被賴姓男子吸收後，共組應召站，並由巫女負責吸收同鄉女子賣淫，賴為找賣淫場所，與台中市北區某商旅的櫃台人員合作，長期配合提供性交易場地，警方在去年9月間前往搜索，帶回涉案巫女等8人，初估巫女等人仲介泰國女子賣淫約1年，不法獲利超過百萬，台中地檢署偵結，依妨害風化罪嫌起訴。

起訴指出，泰國籍巫姓女子（29歲）原本在台灣從事通譯工作，但她為了賺錢，應允加入賴姓男子（24歲）等人經營的應召站，賴等人在網路通訊軟體的暱稱為「台中漢堡王」、「小新」等。巫女在應召站擔任尋找同鄉女子賣淫的工作，與賴等人媒介女子性交易，每次交易費用在2000元至8000元間。賴除了尋找旅館業者長期配合之外，也會每日購買備品、保險套、潤滑油，以作為性交易之用。

賴姓男子與台中市北區雙十路的商旅謝姓女經理（36歲）談妥合作，謝女要吳姓女會計、蔡姓女子等4名櫃台人員配合，提供房間給賴經營應召站使用，商旅則是收取房費牟利，櫃台人員若得知警方要臨檢，就提前通風報信給應召站人員，另外也會替應召站購買餐飲。

台中市第二警分局在去年9月10日前往搜索，查獲多名泰國籍女子與男客進行全套、半套性交易，另外也查獲手機、簽到表、員工表、監視器、電腦等贓證物。

另外，全案在執行搜索時，泰國籍巫姓女子不滿警方查緝，還徒手拍打警員右手，用手機丟擲警員右腳，辱罵粗話，也被警方依妨害公務罪嫌送辦。