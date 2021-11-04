桃園球隊教練朝國一男學生伸狼爪 假按摩偷摸鳥

桃園某國中洪姓球隊教練利用帶學生比賽、練習期間，佯稱要幫1名13歲國一男同學按摩膝蓋，還私下邀對方回家，結果竟趁一路從大腿、腿按到鼠蹊部，還故意碰觸生殖器好幾下，男同學不舒服隱忍多時才揭發，洪落網坦承猥褻學生，檢方偵結依對於未滿14歲男子為猥褻罪嫌起訴他。

檢警調查，洪男（56歲）身為國中球隊教練，明知男學生未滿14歲，多年前假借協助按摩約學生回家，並以手肘按壓對方大腿、小腿及鼠蹊部，趁機偷摸男學生的生殖器，以此猥褻約4至5次。

檢方訊時，洪男坦承觸摸男學生生殖器，但辯稱知道對方是國中生，但「不知對方實際年齡」，僅表示約12、13歲，是另一名同學介紹過來打球的，也是差不多時間認識。

男同學證稱，洪以按摩為名義，偷摸他生殖器好幾次，自己也有出現不舒服反應，學生還說，洪男是教練，可以看到國一新進隊員的資訊，所以也知道他實際年齡。

檢方認為，依照常情球隊訓練前，必將詢問成員的年紀、過往訓練經驗等，以利後續訓練模式，就算洪沒有帶男學生參加比賽，但身為教練當熟知國中一年級的學生，是球隊新進身分及年齡等，不採信其辯詞。

檢方偵結依對於未滿14歲男子為猥褻罪嫌起訴他，至於洪多次來回觸碰生殖器，適是於密切接近時間實施，為接續犯，應論為一罪。

桃園市教育局表示，去年11月5日有畢業生向學校反映，學校警衛利用課後籃球練習，假借按摩名義趁機猥褻以及性騷擾，6日學校將該名約僱人員停止雇用，本案學校知悉後在24小時內完成校安通報，並在11月9日開性平會調查。