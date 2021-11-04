桃園球隊教練朝國一男學生伸狼爪 假按摩偷摸鳥
桃園某國中洪姓球隊教練利用帶學生比賽、練習期間，佯稱要幫1名13歲國一男同學按摩膝蓋，還私下邀對方回家，結果竟趁一路從大腿、腿按到鼠蹊部，還故意碰觸生殖器好幾下，男同學不舒服隱忍多時才揭發，洪落網坦承猥褻學生，檢方偵結依對於未滿14歲男子為猥褻罪嫌起訴他。
檢警調查，洪男（56歲）身為國中球隊教練，明知男學生未滿14歲，多年前假借協助按摩約學生回家，並以手肘按壓對方大腿、小腿及鼠蹊部，趁機偷摸男學生的生殖器，以此猥褻約4至5次。
檢方訊時，洪男坦承觸摸男學生生殖器，但辯稱知道對方是國中生，但「不知對方實際年齡」，僅表示約12、13歲，是另一名同學介紹過來打球的，也是差不多時間認識。
男同學證稱，洪以按摩為名義，偷摸他生殖器好幾次，自己也有出現不舒服反應，學生還說，洪男是教練，可以看到國一新進隊員的資訊，所以也知道他實際年齡。
檢方認為，依照常情球隊訓練前，必將詢問成員的年紀、過往訓練經驗等，以利後續訓練模式，就算洪沒有帶男學生參加比賽，但身為教練當熟知國中一年級的學生，是球隊新進身分及年齡等，不採信其辯詞。
檢方偵結依對於未滿14歲男子為猥褻罪嫌起訴他，至於洪多次來回觸碰生殖器，適是於密切接近時間實施，為接續犯，應論為一罪。
桃園市教育局表示，去年11月5日有畢業生向學校反映，學校警衛利用課後籃球練習，假借按摩名義趁機猥褻以及性騷擾，6日學校將該名約僱人員停止雇用，本案學校知悉後在24小時內完成校安通報，並在11月9日開性平會調查。
教育局說，將持續督導學校依性平法辦理，並加強辦理性別平等教育及性教育宣導活動，另針對學校性平業務承辦人辦理性別平等教育委員會運作實務研討會議，對學校行政人員或輔導人員辦理學校執行校園性侵害性騷擾或性霸凌行為人防治教育專業人員培訓課程。
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