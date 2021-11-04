快訊

學生上網課「老師竟是吳彥祖」！ 一查經歷根本神人等級

末日競賽：中國「核武擴軍400%」的2027台海因素？

桃園球隊教練朝國一男學生伸狼爪 假按摩偷摸鳥

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園某國中洪姓球隊教練利用帶學生比賽、練習期間，佯稱要幫1名13歲國一男同學按摩膝蓋，還私下邀對方回家，結果竟趁一路從大腿、腿按到鼠蹊部，還故意碰觸生殖器好幾下，男同學不舒服隱忍多時才揭發，洪落網坦承猥褻學生，檢方偵結依對於未滿14歲男子為猥褻罪嫌起訴他。

檢警調查，洪男（56歲）身為國中球隊教練，明知男學生未滿14歲，多年前假借協助按摩約學生回家，並以手肘按壓對方大腿、小腿及鼠蹊部，趁機偷摸男學生的生殖器，以此猥褻約4至5次。

檢方訊時，洪男坦承觸摸男學生生殖器，但辯稱知道對方是國中生，但「不知對方實際年齡」，僅表示約12、13歲，是另一名同學介紹過來打球的，也是差不多時間認識。

男同學證稱，洪以按摩為名義，偷摸他生殖器好幾次，自己也有出現不舒服反應，學生還說，洪男是教練，可以看到國一新進隊員的資訊，所以也知道他實際年齡。

檢方認為，依照常情球隊訓練前，必將詢問成員的年紀、過往訓練經驗等，以利後續訓練模式，就算洪沒有帶男學生參加比賽，但身為教練當熟知國中一年級的學生，是球隊新進身分及年齡等，不採信其辯詞。

檢方偵結依對於未滿14歲男子為猥褻罪嫌起訴他，至於洪多次來回觸碰生殖器，適是於密切接近時間實施，為接續犯，應論為一罪。

桃園市教育局表示，去年11月5日有畢業生向學校反映，學校警衛利用課後籃球練習，假借按摩名義趁機猥褻以及性騷擾，6日學校將該名約僱人員停止雇用，本案學校知悉後在24小時內完成校安通報，並在11月9日開性平會調查。

教育局說，將持續督導學校依性平法辦理，並加強辦理性別平等教育及性教育宣導活動，另針對學校性平業務承辦人辦理性別平等教育委員會運作實務研討會議，對學校行政人員或輔導人員辦理學校執行校園性侵害性騷擾或性霸凌行為人防治教育專業人員培訓課程。

檢方依對於未滿14歲男子為猥褻罪嫌起訴洪姓教練。示意圖／ingimage
檢方依對於未滿14歲男子為猥褻罪嫌起訴洪姓教練。示意圖／ingimage

猥褻 按摩

延伸閱讀

NBA／金塊過度依賴約柯奇 主帥：恐到耶誕節就累垮

NBA／暴龍久違5連勝 范弗利特：享受球隊成長過程

黑馬！東唐建設慢壘球隊勇奪全國總統盃冠軍

COP26桃園不缺席 鄭文燦「台灣日」線上開講

相關新聞

桃園球隊教練朝國一男學生伸狼爪 假按摩偷摸鳥

桃園某國中洪姓球隊教練利用帶學生比賽、練習期間，佯稱要幫1名13歲國一男同學按摩膝蓋，還私下邀對方回家，結果竟趁一路從大...

評／性愛片外流很羞恥嗎？Deepfake的問題是權力不對等

已有許多研究說明，成為Deepfake色情片主角對於當事人可能造成的各種影響和傷害，其中包括實質的、對日常生活的波動，還有在情緒與認知層面上的負擔。比方說，許多當事人表示，自己的工作受到影響，這包括兩種可能，雇主可能因此拒絕繼續僱用當事人，使當事人失去工作。或當事人可能因為感到被威脅，而不敢繼續從事過去的職業，例如女性政治人物或記者。

與女伴遊生子卻欠70萬包養費 男遭po下體裸照報復

柳姓男子以每月花8萬元包養32歲張姓女子，張女涉嫌拍下柳男下體露毛裸照留存，因解約後，柳沒支付積欠的70萬元伴遊費，也不...

房東搞上女房客因不舉遭棄 瞞妻十多年認清誰是真愛

高雄袁姓女子18年前向一名人夫租下房子，兩人卻因此譜出地下戀情，後來這名人夫患上多種慢性病「不舉」，袁女卻從此不告而別，...

韓國女遭合成性愛影像 Deepfake事件的數位反思

我們必須奠基於網路社群乃至於網路世界的社會性，來看待奠基於AI的Deepfake技術換臉的私密影像。最近因網紅小玉被控涉嫌以此方式來製作相關影片，提供群組購買跟點餐，媒體報導的受害者多半為名人，但我們從新聞中的截圖或是過往的報導也可以看出，其中也包含了許多非名人以及購買者的熟人。

人夫偷吃小三還讚她是「極品」 正宮崩潰求償100萬

林姓小三和劉姓人夫發生外遇，還傳「你在床上說我是極品」煽情對話，劉的妻子驚見老公手機訊息才知遭背叛，對林提告求償100萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。