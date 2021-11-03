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與女伴遊生子卻欠70萬包養費 男遭po下體裸照報復
柳姓男子以每月花8萬元包養32歲張姓女子，張女涉嫌拍下柳男下體露毛裸照留存，因解約後，柳沒支付積欠的70萬元伴遊費，也不願意支付女兒的200萬撫養費，她氣得在臉書po出下體照。士林地檢署偵結，依照妨害秘密罪嫌起訴。
雙方從2017年時約定月花8萬元伴遊，且包含性交易服務，合約走了7個月後，兩人又更改協議2、3個月付8萬元，結算至2020年1月解約，柳男積欠85萬元伴遊費，經商討後達成協議，可分6個月分期支付張女70萬元。
起訴指出，張女在伴遊期間，涉嫌無故在台北市某旅店內拍下柳男露毛的下體照，全案直到2020年1月解約，張女聲稱替柳男生下女兒，要索討撫養費200萬元，柳男竟拒絕付錢，也沒有支付全額的伴遊和解金，張女認為人財兩失，涉嫌個人臉書po上柳男裸露下體照，寫上「屁眼好好玩，去你Ｘ」等語。
柳男發現張女在臉書貼文，憤怒擷取畫面提告張女妨害秘密罪嫌，也提告張女涉嫌在臉書恐嚇取財，張女稱「不想害柳哥拿您老婆200萬元想弄瘋您」
檢方指出，恐嚇部分則因柳男自稱，張女確實有說過女兒是跟他一起生的，張女所為是否觸犯恐嚇有所疑義，全案認定，張女涉犯無故照相竊錄他人身體隱私部位罪嫌，及散布無故照相竊錄他人身體隱私部位照片罪2罪，依法起訴張女。
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