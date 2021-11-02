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士兵涉偷拍性騷 岸巡：不寬貸從重議處汰除

中央社 / 澎湖縣2日電

澎湖第七岸巡隊蔡姓上兵，日前休假期間疑在游泳池更衣盥洗室偷拍女性盥洗。海巡署金馬澎分署今天表示，已予蔡男申誡2次處分，全案絕不寬貸，將從重議處列為汰除對象。

金馬澎分署今天新聞稿指出，第七岸巡隊尖山安檢所蔡姓上兵，9月25日休假期間涉嫌在大城北游泳池更衣盥洗室偷拍女性盥洗。2名被害人向馬公警分局報案，並提出性騷擾申訴。

第七岸巡隊接獲馬公警方通知後，針對蔡男休假期間言行不檢行為，第一時間核處申誡2次以示警惕，並提報分署性騷擾申訴處理委員會，後續待審議結果函送新北市政府轉當事人。

對於蔡姓上兵休假期間個人不當行為，金馬澎分署表示，全案進入調查階段，除了深表痛心遺憾，如調查屬實絕不寬貸，從重議處列為汰除對象，並加強官兵離營宣教法紀觀念，杜絕這類案件再發生。

馬公警方調查，蔡男當晚7時多尾隨2名女泳客潛入女性更衣室偷拍，遭發現後騎乘機車逃逸。警方調閱監視器畫面依據車號、穿著查緝到案。

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