表妹誣指前男友性侵 表哥竟結夥私刑電他下體、逼喝尿

桃園市2名男子以為表妹被性侵，日前將王姓少年約到寺廟談判，先與同夥持電擊棒毆打他，再邀他當面向表妹道歉未果後，竟將他帶到公寓私刑，以皮帶抽打、電擊下體，造成王全身多處撕裂傷、燒燙傷，事後更逼他喝尿，再電聯王的父母要求支付30萬元和解金，反遭少年雙親報案逮捕，檢方偵結依傷害、妨害自由、強制、恐嚇取財未遂等罪起訴2名涉案少年及鄭男、吳男2名同夥。

檢警調查，涉案兩兄弟（均19歲）因14歲表妹聲稱遭王姓少年（16歲）性侵，去年1月晚上11時50分夥同多名同伴與王相約龜山區一處寺廟談判，因為不滿王矢口否認，眾人竟持電擊棒電他手臂、腹部，又出手毆打，再隨王回家與他父母談判，要帶王去向表妹當面道歉，將他押上車後開往新北市少女住處。

檢警查，一行人到了少女家，卻因時間太晚家人不許外出，雙方碰面未果，同夥的鄭姓男子（39歲）便決定將王姓少年帶往自己位於新莊區的住處。一行人將王關在房內，以鞋墊塞他嘴，命他脫褲，鄭男持電擊棒電擊他下體，2名表哥與同夥吳男也輪流徒手毆打他，後來還用皮帶抽打，造成他全身含下體多處撕裂傷、燒燙傷。

檢警調查，鄭男見遍體鱗傷王姓少年，仍不放過，要求同夥拿出一碗尿液，恐嚇王「若不喝下去，就要一直電下體」，迫他喝下，隨後還致電王的父母，要他們支付30萬元和解金，並出言恐嚇「我不介入的話，你兒子今天不是我載回去」等語；可憐雙親半夜湊不到錢，又擔心兒子安危，嚇得趕緊報警。

檢警循線逮2名表哥、鄭男及吳男到案，調查發現是少女不滿王姓少年劈腿，心生不滿，才要求表哥「教訓他」，30萬元和解金則是鄭男與2名表哥自行要求。