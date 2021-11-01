快訊

美再捐150萬劑莫德納 莊人祥：接種第二劑優先

12月14日起從非重點高風險國返台 後4天可返家檢疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

表妹誣指前男友性侵 表哥竟結夥私刑電他下體、逼喝尿

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市2名男子以為表妹被性侵，日前將王姓少年約到寺廟談判，先與同夥持電擊棒毆打他，再邀他當面向表妹道歉未果後，竟將他帶到公寓私刑，以皮帶抽打、電擊下體，造成王全身多處撕裂傷、燒燙傷，事後更逼他喝尿，再電聯王的父母要求支付30萬元和解金，反遭少年雙親報案逮捕，檢方偵結依傷害、妨害自由、強制、恐嚇取財未遂等罪起訴2名涉案少年及鄭男、吳男2名同夥。

檢警調查，涉案兩兄弟（均19歲）因14歲表妹聲稱遭王姓少年（16歲）性侵，去年1月晚上11時50分夥同多名同伴與王相約龜山區一處寺廟談判，因為不滿王矢口否認，眾人竟持電擊棒電他手臂、腹部，又出手毆打，再隨王回家與他父母談判，要帶王去向表妹當面道歉，將他押上車後開往新北市少女住處。

檢警查，一行人到了少女家，卻因時間太晚家人不許外出，雙方碰面未果，同夥的鄭姓男子（39歲）便決定將王姓少年帶往自己位於新莊區的住處。一行人將王關在房內，以鞋墊塞他嘴，命他脫褲，鄭男持電擊棒電擊他下體，2名表哥與同夥吳男也輪流徒手毆打他，後來還用皮帶抽打，造成他全身含下體多處撕裂傷、燒燙傷。

檢警調查，鄭男見遍體鱗傷王姓少年，仍不放過，要求同夥拿出一碗尿液，恐嚇王「若不喝下去，就要一直電下體」，迫他喝下，隨後還致電王的父母，要他們支付30萬元和解金，並出言恐嚇「我不介入的話，你兒子今天不是我載回去」等語；可憐雙親半夜湊不到錢，又擔心兒子安危，嚇得趕緊報警。

檢警循線逮2名表哥、鄭男及吳男到案，調查發現是少女不滿王姓少年劈腿，心生不滿，才要求表哥「教訓他」，30萬元和解金則是鄭男與2名表哥自行要求。

檢方偵結依傷害、妨害自由、強制、恐嚇取財未遂等罪嫌，起訴少女2名表哥及鄭、吳2男。由於鄭男日前才因故入獄3月，為累犯，又對未成年王姓少年施暴，依刑法、兒童及少年福利與權益保障法規定須加重其刑。

桃園市14歲少女不滿16歲王姓少年劈腿，要求表哥給他教訓，結果讓他被眾人私刑，閉不僅輪番毆打，還遭電擊下體、逼喝尿，檢方將涉案4人依傷害、妨害自由、強制、恐嚇取財未遂等罪嫌起訴。記者楊湛華／攝影
桃園市14歲少女不滿16歲王姓少年劈腿，要求表哥給他教訓，結果讓他被眾人私刑，閉不僅輪番毆打，還遭電擊下體、逼喝尿，檢方將涉案4人依傷害、妨害自由、強制、恐嚇取財未遂等罪嫌起訴。記者楊湛華／攝影

恐嚇 未成年

延伸閱讀

「少龍」性侵「7仙女」待審 其中1女被舌吻補償10萬元

認識國中女不到10天就性交 色男專挑少女下場判3年2月

狼師把補習班當後宮 害三少女懷孕墮胎被起訴

與遭「保護」人妻交往還性侵 新北家防官遭起訴

相關新聞

「少龍」性侵「7仙女」待審 其中1女被舌吻補償10萬元

中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城被控開道場修煉「仙女」性侵7名女子，依強制猥褻、強制性交未遂罪起訴，有待審理；1名被舌吻...

表妹誣指前男友性侵 表哥竟結夥私刑電他下體、逼喝尿

桃園市2名少年以為表妹被性侵，日前將王姓少年約到寺廟談判，先與同夥持電擊棒毆打他，再邀他當面向表妹道歉未果後，竟將他帶到...

你的臉變A片的臉 Deepfake色情片即是性暴力

今年5月，台灣媒體刊登調查報導，探討一種新型的數位影像性暴力：俗稱為Deepfake的「深偽色情影像」。報導訪問多位受害的女性名人，包括政治人物及知名YouTuber，她們的臉被移花接木到現有的色情影片上，讓她們成為了影片主角——儘管真正出演的人並不是她們，但進步的AI技術讓她們的臉與影像中的身體完美無縫結合，栩栩如生。

趁朋友妻醉酒暗巷性侵 男賠25萬獲緩刑

基隆市林姓男子與朋友的妻子等多名友人到KTV唱歌飲酒，視被害女子要外出提款時，佯稱要買檳榔同行。途中以想到巷子嘔吐，將她...

拍12歲表妹不雅照上傳雲端 他被Google通報被法辦

新北市一名表哥趁著家族旅遊之際，兩度溜進當時未滿12歲的表妹房間拍下多張表妹不雅照，因上傳雲端，被GOOGLE網站主動通...

認識國中女不到10天就性交 色男專挑少女下場判3年2月

桃園徐姓男子專門在網路向少女攀談，過去2度和未成年人性交遭判刑，但他不知悔改，又用臉書認識1名13歲國中少女，交往不到1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。