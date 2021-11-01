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「少龍」性侵「7仙女」待審 其中1女被舌吻補償10萬元

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城被控開道場修煉「仙女」性侵7名女子，依強制猥褻、強制性交未遂罪起訴，有待審理；1名被舌吻的「仙女」申請犯罪補償，台北地方檢察署審議，核准10萬元補償金給這名受害女大學生。

徐浩城曾羈押7個月，今年1月獲法官裁定以300萬元交保，保外醫治，並限制出境8個月；自今年9月起，法官再延長限制徐出境及出海8個月，至明年5月11日為止。

徐浩城開設道場，修煉「仙女」並性侵7名女子，以徐為首的華興靈修中心涉詐騙金額高達千萬元，集團以宗教理念作為掩護，1991年至2001年間在台北、台中、高雄廣設道場、廣收信徒。

徐浩城灌輸信眾「唯我獨尊」的觀念，要求信徒相信末日預言，宣稱地球將於2012年毀滅，在靈修中心則成立「仙女班」，招收年輕單身女信徒加入，頒布「道宮宮女新生活規則」、「道主教化」、「道主開示」等文章作為內部規範，嚴禁女信徒與親友聯繫。

檢警2020年6月搜索徐的道場，查扣8000萬元現金、帳冊、藥單、仙女班法則、太空梭模型等贓物，法辦徐浩城，目前全案仍一審審理中。

中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／本報資料照
中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／本報資料照

性侵 太空 猥褻

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