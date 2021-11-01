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趁朋友妻醉酒暗巷性侵 男賠25萬獲緩刑
基隆市林姓男子與朋友的妻子等多名友人到KTV唱歌飲酒，視被害女子要外出提款時，佯稱要買檳榔同行。途中以想到巷子嘔吐，將她騙進巷內性侵得逞。基隆地院認定林犯強制性交罪，審酌加害程度、犯後態度、雙方達成調解及林男自述家中有幼齡子女需扶養，判刑2年。緩刑4年。全案可上訴。
判決指出，林男與被害女子等多名友人去年5月底到KTV唱歌喝酒，見被害女子要離開包廂去提款，表示想要買檳榔，與女子同行下樓。兩人經過一處防火巷時，林意圖不軌，向女子佯稱酒醉不適，想到巷子內嘔吐，並要求女子幫忙拍背，協助緩解噁心症狀。
被害女子不疑有他，跟林男走入巷內後，林男強行抓住女子手掌撫摸自己下體。女子掙扎抗拒，林仍強行脫下她的外褲及內褲，再以一手箝制女子雙手，一手強壓女頭部，違反女子意願，將陰莖放入女子口腔，隨後欲將陰莖插入女子陰道時，因女子激烈反抗未得逞。
警方接獲被害女子報案，通知林男到案說明後，將林男移送法辦，基隆地檢署偵結起訴。林男在警詢、檢方偵訊及法院審理時均坦承犯行，並與被害女子證述相符。法院檢視相關事證，認定足以佐證林男自白應與事實相符。
法官認為，本案起因林男酒後亂性，無法克制私慾，雖對被害女子施以不法腕力，但未致使她身體其他部位受傷。性侵方式為以陰莖進入女子口腔、以手指插入陰道，陰莖未能進入陰道，情節較輕。審理中林男積極與被害女子達成調解，願賠25萬元，其中5萬元已付，其餘20萬元分40期履行賠償，堪認有悔意，綜合相關情狀，依刑法規定減輕其刑，並宣告緩刑。
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