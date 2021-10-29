狼師把補習班當後宮 害三少女懷孕墮胎被起訴

彭姓男子自2010年開始在新北市新莊區的補習班內擔任數學老師，結識甲、乙、丙、丁、戊五名未成年少女，並與五名少女發生多次性關係，還害其中三名少女懷孕墮胎。五名少女向彭男提出妨害性自主告訴，檢方調閱相關證據發現，彭男與乙、戊兩名少女發生性關係時兩人均未滿16歲，依對14歲以上未滿16歲女子為性交罪嫌起訴。

五名少女指控，彭男自2010年起，陸續與五名少女發生性行為，有多次是在違反少女意願下硬上，還錄下甲、乙兩名少女的性愛照片、影片，使甲、乙、戊三名少女懷孕，再持少女姊姊健保卡，或是彭男妹妹健保卡帶著三名少女前去墮胎。

彭男坦承他有與少女們發生性行為，但否認有與丁女發生關係，並喊冤表示，四名少女均是自願與他發生性關係，分別與他交往。

檢方根據少女證詞調閱紀錄，發現乙女曾在未滿16歲時二度與彭男發生性關係，並因此懷孕，持姊姊的健保卡前去墮胎；另戊女曾在15歲時與彭男發生性關係，並因此懷孕，1個月後持彭男妹妹健保卡去診所墮胎，同年10月戊女再度懷孕，於隔年1月持彭男借來的健保卡再度墮胎。