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變態整復師扯女病患內褲 硬抓固定她四肢性侵得逞

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園汪姓整復師替女子推拿時扯她內外褲亂摸，對方反抗躲到角落，汪還強行拉上診療床用設備固定，完全無視女子哭喊抗拒性侵得逞，對於被指侵、摸胸，汪還辯稱「推拿不小心插入」、「是為塗藥」，法院不採信痛斥他假借治療下手，依強制性交罪判汪4年6月，可上訴。

檢警調查，汪男2019年5月4日幫女子按摩時，強行將她手臂、小腿固定在診療床上，伸手撫摸甚至用口咬、舔女子胸部，最後以手指性侵得逞，事後對方向朋友求救報案才曝光。

審理時，汪矢口否認犯行，辯稱「我什麼都沒有做」，不知道女子為何要告他；汪的辯護人說，女子非全程受診療床固定，可以離開在廁所停留、聯繫等待友人，當天也和遭性侵被害人極力逃脫情形不符。

女子證稱，推拿到一半汪男脫她褲子、硬扯內褲，她嚇到逃離躲在角落，仍慘遭汪硬拉回診療床，還被他用固定設備，膝蓋以下都被固定在床側邊，完全無法掙扎，汪趁機摸她下體侵犯。

女子還說，遇害時一直哭、哭得很嚴重， 胸部紅腫都是汪舔咬造成，事後汪還要她別報警，表示「這樣對我們兩人都沒有好處」，直到汪把鐵門拉開就馬上衝出去向朋友求救、報警；另醫院鑑定發現，女子褲子、下體及胸部都採到汪男的DNA

但汪辯稱「可能是推拿過程不小心插入的」，也有用手撫摸胸部，但是為了要塗藥」；法院審酌，女子當天穿牛仔長褲，一般正常推拿流程，何以會將手指插入下體？且女子是陰道深部採集到汪的DNA，可見非他辯稱「誤觸」，不採信其辯詞。

法院認為，汪無視女子性自主權，利用對方信任、假借治療名義，趁她無從防備下手，犯後否認沒積極賠償，依強制性交罪判他4年6月。

汪姓整復師假借治療，將女子強行固定床上對她舔胸指侵，法院依強制性交罪判他4年6月。示意圖／ingimage
汪姓整復師假借治療，將女子強行固定床上對她舔胸指侵，法院依強制性交罪判他4年6月。示意圖／ingimage

性侵 DNA 桃園

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