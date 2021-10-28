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國中籃球教練涉性侵遭判刑 永久不得再任教職

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市某國中籃球隊高姓教練，2年前涉性侵1名女學生，遭判刑6月，緩刑3年；台南市教育局表示已將該教練解聘，且永不得任教職。示意圖／ingimage
台南市某國中籃球隊高姓教練，2年前涉性侵1名女學生，遭判刑6月，緩刑3年；台南市教育局表示已將該教練解聘，且永不得任教職。示意圖／ingimage

台南市某國中籃球隊高姓教練，2年前涉嫌引誘1名女學生做猥褻行為，遭台灣高等法院判刑6月，緩刑3年。台南市教育局今天表示，案後已將該教練解聘，上傳全國不適任教育人員通報系統，永久不得再任教職。

南市教育局表示，此案發生於2019年6月間，當學校獲悉後，立即依照性別平等教育法規定進行校安通報及社政通報，也督導學校召開性平會並啟動調查，除先將該教練停職調查，同時對被害人進行心理輔導。經調查確認高姓教練違反性別事件，學校除立即解聘，並將行為人資料上傳全國不適任教育人員通報系統，永久不得再任教職。

教育局強調，對於校園性別事件，均要求學校以最嚴謹的態度面對處理，除了對查證屬實的行為人嚴懲外，對被害人也會同時啟動心理輔導。

為落實守護學生的工作，教育局已建立完整的性別事件預防、處理與輔導機制，包括強化校園性平事件預防宣導及事件處理、訂定性別事件預防宣導的行政規則、將案件處理流程及性平宣導課程時數標準化；嚴格要求各校於每學期初定期辦理入班宣導及問卷關懷，建立學生自我保護觀念，積極預防事件發生，守護學生安全。

教育局 台南 性侵

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