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與遭「保護」人妻交往還性侵 新北家防官遭起訴

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北市一名黃姓警員去年在三重警分局擔任家庭暴力防治官，在執行保護令時，認識到分局申請保護令的已婚女護理師，2人發展成炮友關係，並多次發生性行為。今年3月，黃男疑似硬上女方，還逼她吞精，遭提告性侵，黃男被記2大過調職。新北地檢署今偵結，依強制性交罪嫌將他起訴。

據了解，這名護理師去年在打離婚官司，與丈夫分居，同時還與其他對象鬧糾紛。去年4月間她向三重警分局申請保護令，由33歲的防治組黃姓家防官受理核發，雙方因而認識。

後來黃姓警員瞞著穩定交往中的女友，與該護理師多次在她租屋處發生性行為。直到今年3月11日，黃男發現護理師另有其他性伴侶，大發醋勁激烈爭吵。隔天，黃男返回女方住處，再次爭執，後來黃男失控，疑似硬上對方，逼她吞精，最後拿走她住處鑰匙離開。女方當天就到三重警分局投訴，指控黃男違反她的意願涉嫌妨害性自主，後來提告性侵。

警方啟動內部調查，黃男承認多次發生性行為，但主張每次都是合意，從未違反對方意願。但是警方查出，女方今年2月才完成離婚程序，黃姓警員之前與她發生性行為時，她仍有婚姻關係，因此以違反內部規定為由，於3月15日核記大過2次、提列教育輔導對象，調離三重警分局並調整職務不得擔任家防官，並函送新北地方檢察署偵辦。

檢方調查指出，護理師指證歷歷，友人們也證稱，護理師曾吐露遭性侵，情緒激動，他們還陪她向黃男要回鑰匙。檢方調閱雙方通訊對話，發現護理師曾傳訊斥責黃男：「我都說不要，你還是硬上」等語，加上女方下體確實驗出黃男DNA，還有驗傷證明，認定黃男確實硬上，因此依強制性交罪嫌將他起訴。

黃姓警員（右）過去在派出所服務時，曾因熱心幫助弱勢上新聞。記者林昭彰／翻攝
黃姓警員（右）過去在派出所服務時，曾因熱心幫助弱勢上新聞。記者林昭彰／翻攝

護理師 性行為

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