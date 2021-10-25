女搭捷運手機收到AirDrop傳檔照 打開竟是男性下體照
有一位用蘋果手機的女子搭乘捷運時，接收到一個AirDrop檔案，打開後竟看到一張男子下體照片，懷疑遭車廂內對面在滑手機的男子性騷擾報警抓人。北市警察局捷運警察隊提醒，上述行為恐違反散布猥褻物品罪及性騷擾防治法，最高可處2年有期徒刑及10萬元罰鍰。
AirDrop是蘋果系統專屬應用程式，手機或筆電可同時開啟藍芽及Wifi時互傳資料。一名女性乘客在今年7月6日搭乘捷運新蘆線列車時，手機接收到一則AirDrop檔案，打開後竟是一張男子下體照片，懷疑是遭對面一名正在滑手機的陳男性騷擾。
對方見她發現隨即匆忙下車離開，捷警接獲報案後，調閱相關影像比對、過濾，將陳男依違反性騷擾防治法移送大安警分局處理。
捷警表示，近年來捷運上發現有民眾試圖對不特定的iPhone使用者，以AirDrop功能發送標題「防疫小常識」等郵件，傳送猥褻圖片試圖性騷他人，此類屬於新型態犯罪手法，又稱「數位無線匿名傳輸圖文資訊性騷擾」。
嫌犯在狹隘空間、人潮擁擠場域，透過智慧行手機AirDrop功能，隨機對鄰近民眾傳送猥褻圖文、影音，傳送者已觸犯散布猥褻物品罪及性騷擾防治法。
捷警呼籲，民眾搭乘捷運時，可將智慧型手機、平板電腦內的AirDrop設定勾選「只限聯絡人」，若發現陌生訊息透過藍芽傳遞，可拒接收，皆少被騷擾機會。
若遇數位無線匿名傳輸圖文資訊性騷擾，可先記下周邊環境、人物，並記錄接收檔案時間、車廂編號或車次班好等，並將接收畫面截圖存證漏，即刻空知站務人員獲警方查緝偵辦。
另外，捷警也提醒，使用AirDrop或藍芽功能隨機傳送不雅照，並設定附近周遭民眾可接收的行為，已涉違反散布猥褻物品罪及性騷擾防治法，依法最高可處2年有期徒刑及10萬元罰鍰，若傳送未成年猥褻照，恐涉及兒童及少年性剝削防制條例。
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