女搭捷運手機收到AirDrop傳檔照 打開竟是男性下體照

有一位用蘋果手機的女子搭乘捷運時，接收到一個AirDrop檔案，打開後竟看到一張男子下體照片，懷疑遭車廂內對面在滑手機的男子性騷擾報警抓人。北市警察局捷運警察隊提醒，上述行為恐違反散布猥褻物品罪及性騷擾防治法，最高可處2年有期徒刑及10萬元罰鍰。

AirDrop是蘋果系統專屬應用程式，手機或筆電可同時開啟藍芽及Wifi時互傳資料。一名女性乘客在今年7月6日搭乘捷運新蘆線列車時，手機接收到一則AirDrop檔案，打開後竟是一張男子下體照片，懷疑是遭對面一名正在滑手機的陳男性騷擾。

對方見她發現隨即匆忙下車離開，捷警接獲報案後，調閱相關影像比對、過濾，將陳男依違反性騷擾防治法移送大安警分局處理。

捷警表示，近年來捷運上發現有民眾試圖對不特定的iPhone使用者，以AirDrop功能發送標題「防疫小常識」等郵件，傳送猥褻圖片試圖性騷他人，此類屬於新型態犯罪手法，又稱「數位無線匿名傳輸圖文資訊性騷擾」。

嫌犯在狹隘空間、人潮擁擠場域，透過智慧行手機AirDrop功能，隨機對鄰近民眾傳送猥褻圖文、影音，傳送者已觸犯散布猥褻物品罪及性騷擾防治法。

捷警呼籲，民眾搭乘捷運時，可將智慧型手機、平板電腦內的AirDrop設定勾選「只限聯絡人」，若發現陌生訊息透過藍芽傳遞，可拒接收，皆少被騷擾機會。

若遇數位無線匿名傳輸圖文資訊性騷擾，可先記下周邊環境、人物，並記錄接收檔案時間、車廂編號或車次班好等，並將接收畫面截圖存證漏，即刻空知站務人員獲警方查緝偵辦。