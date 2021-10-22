快訊

美國若出兵守台灣 超級航母實力將成關鍵？

基隆陪病婦確診足跡曝光 曾赴這間甕仔雞店

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婦女庇護大會蔡英文台上講性平 攝助竟在樓梯間性侵少女

聯合報 / 記者林保光／即時報導

「第四屆世界婦女庇護安置大會」近3年前在高雄展覽館舉辦期間，蔡英文總統還曾在台上表示要落實性別平權、讓婦女與幼童免受暴力威脅，但擔任大會攝影助理的陳姓男子，卻在展覽館樓梯間誘騙性侵1名少女。高雄地方法院依妨害性自主罪，判決陳4月徒刑。

世界婦女庇護安置大會是全球保護及預防婦女暴力為核心的國際會議，第四屆大會移師亞洲，2019年11月5日到8日，由勵馨社會福利事業基金會、全球婦女安置網絡（GNWS）主辦，在高雄展覽館舉行，共有100個國家參加這場大會，蔡英文總統和衛福部長陳時中也與會致詞。

判決指出，當大會攝影助理的陳姓男子，在會期中結識當志工的少女，與少女互加為LINE好友後，他明知少女未滿16歲，竟在11月7日邀少女至高雄展覽館樓梯間發生性關係2次。

高雄簡易庭認為，陳性侵少女，犯罪時間為同日，且其犯罪手法相同，2罪各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑4月。

第四屆世界婦女庇護安置大會，蔡英文總統與和與會人士合照。圖／擷取自勵馨社福基金會官網
第四屆世界婦女庇護安置大會，蔡英文總統與和與會人士合照。圖／擷取自勵馨社福基金會官網

蔡英文 性侵

延伸閱讀

他幫少女拍Cosplay照 藉口協助剃光體毛趁機指侵

上海新能源大會閉幕 發展氫能、關鍵創新燃料電池

遞大麻巧克力性侵女同事還傳染性病 法院重判9年6月

生三胎身材依舊火辣！天使超模米蘭達柯爾秀傲人長腿　高清照曝光狀態仍如少女

相關新聞

婦女庇護大會蔡英文台上講性平 攝助竟在樓梯間性侵少女

「第四屆世界婦女庇護安置大會」近3年前在高雄展覽館舉辦期間，蔡英文總統還曾在台上表示要落實性別平權、讓婦女與幼童免受暴力...

他幫少女拍Cosplay照 藉口協助剃光體毛趁機指侵

林姓男子邀約16歲少女拍Cosplay角色扮演照，藉口露毛難看、協助剃光，趁機指侵，被害少女上網抱怨，引來同樣受害女子回...

小三介入家庭長達13年 老公瞞不住 交出性愛影片

桃園林姓女子明知一名人夫有家庭，卻介入婚姻和他交往長達13年，還發生性行為拍攝性愛影片，直到黃姓妻子見老公行跡鬼祟，多次...

女移工與老闆在貨櫃偷情 妻求償獲賠卻喪失婚姻

婦人小芬（化名）指控外籍女移工黎女以已離婚與在台無依無靠為由，博取她丈夫李男同情及憐憫，在樹下旁的貨櫃嘿咻，侵害到她的配...

遞大麻巧克力性侵女同事還傳染性病 法院重判9年6月

在酒吧及健身房工作的蔡姓男子，今年2月約女同事看展覽，竟然假好心拿出大麻巧克力餵食，直到女同事癱軟無法抵抗，蔡男未戴套性...

舌頭深入女同事的口腔「法式深吻」 賠66萬判緩刑　

姚姓男子在公司尾牙見女同事酒醉，強拉女同事入懷、強吻唇部，還將舌頭深入女同事口腔「法式深吻」；姚和被害人和解，賠償60多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。