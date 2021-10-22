婦女庇護大會蔡英文台上講性平 攝助竟在樓梯間性侵少女

「第四屆世界婦女庇護安置大會」近3年前在高雄展覽館舉辦期間，蔡英文總統還曾在台上表示要落實性別平權、讓婦女與幼童免受暴力威脅，但擔任大會攝影助理的陳姓男子，卻在展覽館樓梯間誘騙性侵1名少女。高雄地方法院依妨害性自主罪，判決陳4月徒刑。

世界婦女庇護安置大會是全球保護及預防婦女暴力為核心的國際會議，第四屆大會移師亞洲，2019年11月5日到8日，由勵馨社會福利事業基金會、全球婦女安置網絡（GNWS）主辦，在高雄展覽館舉行，共有100個國家參加這場大會，蔡英文總統和衛福部長陳時中也與會致詞。

判決指出，當大會攝影助理的陳姓男子，在會期中結識當志工的少女，與少女互加為LINE好友後，他明知少女未滿16歲，竟在11月7日邀少女至高雄展覽館樓梯間發生性關係2次。