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他幫少女拍Cosplay照 藉口協助剃光體毛趁機指侵

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

林姓男子邀約16歲少女拍Cosplay角色扮演照，藉口露毛難看、協助剃光，趁機指侵，被害少女上網抱怨，引來同樣受害女子回應，2人都提告，台北地方檢察署檢察官偵辦，今天依乘機性交罪起訴林。

林姓男子曾在臉書化名「Mars Rock」上網，被臉書社團點名拍攝泳池畔美照時，趁機幫女性調整泳裝，有不良事跡，還有不少網友建議封鎖他的帳號。

2020年4、5月間，16歲被害少女從南部北上與林在旅館一對一攝影，林準備好暴露的衣物，請少女著裝，少女同意，林又聲稱露毛不太好看，要求幫少女剃除體毛。

檢方指控，少女躺在床上讓林剃毛時，林姓男子突以手指侵入少女的下體，少女先未吭聲，拍完照後報警處理。

被害少女回家還上網爆料，1名20歲的女子表示也曾在與林合作拍照時，有過相同遭遇，與少女聯絡後一起對林提告。

檢察官開庭傳喚林查證，林否認性侵，辯稱幫被害人的體毛潤滑後，比較好剃等，不過，檢察官根據事證、報案紀錄，採信2名被害人的證述，依妨害性自主罪起訴林。

檢察官

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