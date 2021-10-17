男師女學生車內燒炭1死 校方認接獲檢舉師生戀

嘉義市1間中學34歲連姓男老師、16歲張姓高一女學生今天下午倒臥在東石漁人碼頭停車場的休旅車內，少女送醫宣告不治，男師救回但生命徵象仍不穩定，車內還有燒炭器具；雙方關係引發議論，該校的校長表示，有接獲檢舉疑有師生戀，但在校內看不出兩人有異狀。

據了解，未婚的連姓男子教授理科，在嘉義1間中學兼課多年，同時於補習班教課，張姓少女也就讀同校，並曾於補習班短暫上課，針對兩人如何產生相關連結、是否相約自殺等，校方與警方都深入釐清中。

由於張姓少女的家屬因昨晚等不到她回家，也音訊全無，趕緊向警方報案失蹤，當下透露知道她好像有「感情上問題」，但並未說出對象；少女家屬現已於朴子警分局製作筆錄，警方預計明天報請檢方相驗。

據調查，張姓少女昨天上午跟家人表示要去嘉市中山路1間咖啡店「做報告」，家人直到昨深夜10點多不見她蹤影，警方調閱手機基地台發現她疑到嘉縣東石鄉，先通報緊急協尋，今上午員警向店家調閱監視器，發現少女昨上午9點50分至10點之間，於咖啡店搭上1輛租賃的休旅車，行駛82東西向快速道路往海區，今上午該車輛到東石某超市，買木炭、火種的。

張姓少女家屬依警方調查，循線找到東石漁人碼頭停車場，發現少女及男師倒臥休旅車內，嘉縣消防局及海巡人員趕抵先於停車場地上CPR，再送醫急救，少女約下午2點40分許就宣告不治；警方也於租來的休旅車內，發現酒精、木炭等物，初步排除其他外力介入。

該校校長表示，日前有接獲檢舉有師生戀，校方還在介入調查中，沒想到就發生意外，連姓老師因沒有教導女學生的班級，在校內看不出異狀，需深入釐清兩人關係。

曾任嘉義地檢署檢察官的律師王振名說，若老師跟女學生約定要一起自殺，而著手進行，即便雙方合意，老師幫忙或教唆一起尋死，恐涉刑法275條加工自殺罪嫌，假設女學生沒有死意卻遭下藥、燒炭等，老師更涉殺人罪嫌，都須進一步勘驗案發之前兩人對話、少女體內毒藥物反應；另，老師載走少女脫離家庭，也可能涉和誘或略誘罪嫌。