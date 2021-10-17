快訊

一張圖看天氣！這天東北風又增強 北部東半部降溫有雨

陳其邁必須下台？ 立委：標準一致即可

男師女學生車內燒炭1死 校方認接獲檢舉師生戀

聯合報 / 記者魯永明林伯驊／嘉義即時報導

嘉義市1間中學34歲連姓男老師、16歲張姓高一女學生今天下午倒臥在東石漁人碼頭停車場的休旅車內，少女送醫宣告不治，男師救回但生命徵象仍不穩定，車內還有燒炭器具；雙方關係引發議論，該校的校長表示，有接獲檢舉疑有師生戀，但在校內看不出兩人有異狀。

據了解，未婚的連姓男子教授理科，在嘉義1間中學兼課多年，同時於補習班教課，張姓少女也就讀同校，並曾於補習班短暫上課，針對兩人如何產生相關連結、是否相約自殺等，校方與警方都深入釐清中。

由於張姓少女的家屬因昨晚等不到她回家，也音訊全無，趕緊向警方報案失蹤，當下透露知道她好像有「感情上問題」，但並未說出對象；少女家屬現已於朴子警分局製作筆錄，警方預計明天報請檢方相驗。

據調查，張姓少女昨天上午跟家人表示要去嘉市中山路1間咖啡店「做報告」，家人直到昨深夜10點多不見她蹤影，警方調閱手機基地台發現她疑到嘉縣東石鄉，先通報緊急協尋，今上午員警向店家調閱監視器，發現少女昨上午9點50分至10點之間，於咖啡店搭上1輛租賃的休旅車，行駛82東西向快速道路往海區，今上午該車輛到東石某超市，買木炭、火種的。

張姓少女家屬依警方調查，循線找到東石漁人碼頭停車場，發現少女及男師倒臥休旅車內，嘉縣消防局及海巡人員趕抵先於停車場地上CPR，再送醫急救，少女約下午2點40分許就宣告不治；警方也於租來的休旅車內，發現酒精、木炭等物，初步排除其他外力介入。

該校校長表示，日前有接獲檢舉有師生戀，校方還在介入調查中，沒想到就發生意外，連姓老師因沒有教導女學生的班級，在校內看不出異狀，需深入釐清兩人關係。

曾任嘉義地檢署檢察官的律師王振名說，若老師跟女學生約定要一起自殺，而著手進行，即便雙方合意，老師幫忙或教唆一起尋死，恐涉刑法275條加工自殺罪嫌，假設女學生沒有死意卻遭下藥、燒炭等，老師更涉殺人罪嫌，都須進一步勘驗案發之前兩人對話、少女體內毒藥物反應；另，老師載走少女脫離家庭，也可能涉和誘或略誘罪嫌。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

連姓男師及女學生今天下午被發現倒臥東石漁人碼頭停車場的休旅車內。記者魯永明／翻攝
連姓男師及女學生今天下午被發現倒臥東石漁人碼頭停車場的休旅車內。記者魯永明／翻攝
警方在連姓男師及女學生倒臥的車內，發現疑似燒炭器具。記者魯永明／翻攝
警方在連姓男師及女學生倒臥的車內，發現疑似燒炭器具。記者魯永明／翻攝

休旅車 東石

延伸閱讀

師生戀不被接受 醫師：若再涉兒少保護 男師也困住了

師生戀殉情東石漁人碼頭？ 消防海巡CPR遊客誤為命案

女學生與男師疑尋短她不治 昨做報告未歸就通報失蹤

東石漁人碼頭停車場倒臥車內 男疑補教師、女16歲學生

相關新聞

疑嫌樓上太吵引發口角 桃園男酒後持水果刀捅死女鄰居

桃園市驚傳鄰居捅死人命案，龜山區洪姓男子嫌鄰居太吵，今天下午與樓上陳姓女子起口角，兩人各自拿刀理論，結果洪男涉嫌一言不合...

花蓮傳4高中生戲水1男生遭浪捲走 警消搜索中

花蓮今天驚傳高中生落海意外，下午近4點時，位於北濱靠近美崙溪出海口，1名男學生跟3個同學相約到海邊戲水，卻不慎遭海浪捲走...

男師女學生車內燒炭1死 校方認接獲檢舉師生戀

嘉義市1間中學34歲連姓男老師、16歲張姓高一女學生今天下午倒臥在東石漁人碼頭停車場的休旅車內，少女送醫宣告不治，男師救...

女學生與男師疑尋短她不治 昨做報告未歸就通報失蹤

1對男女倒臥嘉義縣東石漁人碼頭停車場的休旅車內，今下午1點多被發現後報案，但兩人當場已無生命跡象，送醫急救後...

國道6號入夜黑漆漆竟也流動測速照相 警方證實了

國道6號是南投大埔里地區對外往返主要幹道，近期有網友發現，疑因入夜至清晨車流少易超速，警方在暗處流動測速照相，因此成了苦...

上千移工行蹤不明恐非法討生活 雲縣查不法最高罰75萬

農業大縣雲林因農業缺工問題衍生出有部分農民會聘僱失聯或逃逸的外籍勞工，非法在田間工作彌補人力，甚至有人會將土地出租給相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。